Crítica de livros: Memórias Secretas

O retrato do autor na capa do livro faz supor que as Memórias Secretas a que reporta o título sejam as de Mário Cláudio (n. 1941). Errado. Trata-se de um conjunto de ficções elaboradas a partir das "biografias" de três personagens de banda desenhada: Corto Maltese, Bianca Castafiore e o Príncipe Valente. O conseguimento releva do consabido à-vontade com que Cláudio manipula o género. Parece-me pleonástico enumerar os romances-biografia que fizeram a fama do autor, por regra inspirados em terceiros, casos de, entre outros, Amadeo de Souza-Cardoso e Camilo Castelo Branco, ou na sua própria pessoa, caso de Astronomia, engenhosa autobiografia editada em 2015.Memórias Secretas retoma o processo. Numa escrita desenvolta, pontuada por envios, ora culturalistas, ora populares, Cláudio refaz os universos de Pratt, Hergé e Foster, intrometendo-se no plot em nome próprio e registo memorialístico, porventura efabulado, nas introduções a cada uma das três secções do romance.Bianca é um prodígio de ironia. Sirva de exemplo a imagem do primeiro vagido da Castafiore, "lancinante como uma sirene que profetizasse o rebentamento próximo da Grande Guerra…", cruzando-se com o de Tito Gobbi, "ressonante como o dobre a finados" de Itália. Imaginar o pirata Jack Rackham, o Terrível, reduzido a fricassé pelo chevalier François d'Haddock, é outro exemplo da imaginação delirante do autor.Como sucede na transcrição das memórias do "Rouxinol de Milão", também as efabulações de Corto e do Valente dão azo a textos de prosa escarolada. Cláudio suspende as personagens no tempo, sem com isso lhes retirar actualidade, ao mesmo tempo que conduz bem a narrativa autodiegética. Sendo o principal traço distintivo da obra a sua capacidade de transfigurar a realidade, e outra coisa não se espera de um escritor, veja-se o capítulo "A Borla do Pó-de-Arroz". Em época de rarefacção vocabular, deve sublinhar-se o mérito de recaptura da língua portuguesa. Pode ser que muitos jovens desconheçam o significado de tísica, passamanarias, chufas, alfobre, decúbito dorsal, gorgomilos, etc., e não virá mal ao mundo, antes pelo contrário, se considerarem útil socorrer-se de dicionário.Nota: 5 estrelasDom Quixote302 págs.