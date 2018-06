Crítica de cinema: A sombra da verdade

"O filme desperdiça o potencial de denúncia, sem garra nas sequências mais tensas e apelando a uma frouxa história de amor", escreve Pedro Marta Santos

Baseado na autobiografia de 2008 de Michael Soussan, um dinamarquês que, aos 24 anos, se viu a trabalhar no maior plano de ajuda humanitária da história das Nações Unidas, o "Petróleo por Alimentos", destinado a trocar a exportação do petróleo iraquiano após a primeira guerra do Golfo por alimentos e medicamentos para uma população civil fragilizada pelo embargo, transforma em thriller político aquele que se revelou o maior escândalo de sempre da ONU, com milhares de milhões em subornos a oficiais do organismo e a agentes governamentais de todo o mundo, num larguíssimo flashback que parte do testemunho (real) do jovem diplomata ao The Wall Street Journal, assim expondo a gigantesca hipocrisia e falência moral da instituição. Focando-se no relacionamento mentor-pupilo de Michael com Pasha (na verdade, o cipriota Benon Sevan, que continua exilado em Nicósia sem acordo de extradição), o filme desperdiça o potencial de denúncia, sem garra nas sequências mais tensas e apelando a uma frouxa história de amor.



Nota: 2 estrelas



De Per Fly

EUA/Din. • Thriller • M14 • 108m

Com Theo James e Ben Kingsley