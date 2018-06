Festival A Porta, em Leiria, de portas abertas aos artistas

Conan Osiris (na foto), Dead Combo, Bonga, Filho da Mãe, The Parkinsons, Memória de Peixe, Primeira Dama, First Breath After Coma ou Jibóia são algumas das propostas musicais do Festival A Porta, que está de volta a Leiria para a 4.ª edição, a desenrolar-se entre 16 e 24 em espaços da cidade como o Teatro José Lúcio da Silva, a Villa Portella e o Stereogun, mas também em pequenas lojas da Rua Direita.Além da música, este festival multidisciplinar inclui actividades para crianças, jantares temáticos e a exposição colectiva Casa Plástica.