Edgar Allan Poe obscurece os jardins da Quinta da Regaleira

A divertida arte do improviso contrasta com a atmosfera enigmática que rodeia a vida e a morte do autor norte-americano Edgar Allan Poe. Numa peça que pretende resolver as lacunas que envolvem as últimas horas de vida de Poe, os Instantâneos (Marco Graça, Marco Martin, Nuno Fradique e Ricardo Soares) contam com o cenário misterioso da Quinta da Regaleira para envolver o público numa jornada sombria.Marco Graça, director artístico, diz que o objectivo da peça é levar "o público a fazer uma viagem no campo do sonho e a descobrir o que é que o autor viu na noite em que desapareceu".Por entre as grutas e os recantos românticos da Quinta da Regaleira, os Instantâneos criaram um "espectáculo que propõe ao público imaginar um conto inédito de Edgar Allan Poe", diz o improvisador. O evento tem a participação especial da jovem actriz Beatriz Frazão (Amor Maior e Vidas Opostas).Como em todos os espectáculos do grupo teatral, ao espectador está reservado um papel fundamental. "Gostamos que seja o público a inspirar-nos com uma ideia, às vezes só com uma palavra", afirma Marco Graça. Será então necessário um conhecimento prévio sobre o autor para assistir à peça? Não, até porque a encenação tem um lado educativo: "Há uma parte do espectáculo na qual nós queremos que a audiência aprenda um bocadinho [sobre] Edgar Allan Poe. Aprenda ouvindo a sua obra, nomeadamente a poesia; e que através de uma personagem que vai guiar o público fiquem a saber um pouco mais da biografia deste escritor."A peça assenta num dilema: "Será que Poe se perdeu no escuro? Ou foi a escuridão que se perdeu em Poe?" Sobre este tópico, os Instantâneos desafiam a audiência a tirar as suas próprias conclusões: "Queremos que o público sinta essa escuridão, que, como na obra do autor, tem sempre algo de belo. É uma escuridão que promete algo mais intrigante além da escuridão em si mesma."