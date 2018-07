Crítica de exposições: Gary Hill - Derramamento Linguístico

"Metafísico dos media", como alguém lhe chamou, Gary Hil é um nome decisivo da videoarte. Logo, é de referir a sua exposição na Sala das Caldeiras da Central Tejo, embora ela se perca em jogo e entretenimento, mostrando os limites do MAAT. Como os mais interessantes videastas, desde o início (Nam June Paik, Vito Acconci, Peter Campus, Bill Viola ou Nauman), Hill interessa-se pelo actual e pelo "primitivo": as arcaicas esculturas-vídeo de Paik ou a captação das imagens originadas nas mudanças de temperatura ou condições ambientais (Viola), juntam-se ao velho equipamento analógico de Hill. Desde sempre que, em Hill, as imagens são traduções de sonoridades ou textos transfigurados (quando pede à filha para ler Wittgenstein). Aqui a inspiração é o graffito: feixes verdes traduzem sons numa sala de máquinas. Ganha-se em espectáculo e perde-se em reflexão. Mal se reconhece Gary Hill.Nota: 3 estrelas e meiaAté 17/9 • 10h-19h (fecha 3.ª)€9 (c/ descontos)