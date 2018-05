Crítica de cinema: Um Lugar Silencioso

"Um Lugar Silencioso transforma a lei em som, numa premissa simples mas original", escreve o crítico Pedro Marta Santos

De Jacques Tourneur a John Carpenter, passando por Franju, Romero ou - sim - M. Night Shyamalan, reflecte-se o primeiro mandamento do grande cinema de terror: o que é apenas sugerido é mais importante do que aquilo que é visto. Um Lugar Silencioso transforma a lei em som, numa premissa simples mas original: em 2020, uma espécie alienígena chega à Terra - as informações são esparsas -, dizimando boa parte da humanidade; a única forma de sobrevivência é o silêncio, já que os extraterrestres são cegos mas dotados de uma hipersensibilidade sonora; quem fizer barulho, morre. Terceira longa-metragem dirigida pelo actor/argumentista John Krasinski (cujo trabalho mais relevante tinha sido o guião de um sofrível Terra Prometida, para Gus van Sant), revela aqui inesperado talento atmosférico, partindo de um script de anónimos devotos do género, filmado em 36 dias por 17 milhões de dólares - pura bagatela hollywoodiana - para resultados a caminho dos 250 milhões.



À festa em surdina junta-se Emily Blunt, mulher de Krasinski na vida real, alvo maior dos monstros (está grávida, e a sequência do parto é de antologia). Num filme dominado pela linguagem gestual, há uma adesão emocional imediata ao mundo de silêncio em que vive o par com dois filhos - um terceiro é morto logo na sequência de abertura -, imerso no huis-clos de uma quinta no Iowa.



Objecções: o conceito deveria ter sido levado ao limite - a primeira versão do argumento tinha apenas uma linha de diálogo; há planos das criaturas decalcados dos Alien de Ridley Scott e James Cameron. Claro que vão estragar tudo: acaba de ser anunciada a sequela.



Nota: 4 estrelas



De John Krasinsky

EUA • Terror • M16 • 90m

Com Emily Blunt e John Krasinski