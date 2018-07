Novidades para o Verão: Verde

O Mercado de Campo de Ourique ganhou mais um inquilino: o Verde é a nova opção saudável deste mercado e uma fusão deliciosa entre a gastronomia venezuelana e a cozinha portuguesa. Ao lado das saladas e ceviches, destaca-se a arepa – uma versão de pão sem glúten feito apenas com farinha de milho e assado na chapa –, ex-libris do Verde, que pode ser recheada com abacate e frango desfiado (Reina Pepiada), carne mechada e queijo gouda (Pelúa), espinafres, abacate, cogumelos e tomate seco (Veggie), bacalhau cozido (Ronaldo) ou picanha grelhada (Picanha), entre €4 e €4,50. A selecção de chás aquece o orgulho de Oliver Gil, Carolina Lara, Tomás Falcão e Cunha e José Manuel Baptista, os sócios do projecto, feitos no momento com base em infusões de autor.



Verde

Mercado de Campo de Ourique, R. Coelho da Rocha, 104, Lisboa

10h-23h

€10 (Preço médio)