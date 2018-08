Crítica de cinema: Pela Borda Fora

"Realizado com a subtileza das telenovelas mexicanas que cita e ironiza, é tão divertido como uma viagem Texas-Puebla sem ar condicionado", escreve Pedro Marta Santos

Esta indescritível comédia é um remake de uma já sofrível comédia (apesar da assinatura de Garry Marshall, a quem devemos Big e Pretty Woman) de 1987. Anna Faris, especialista em risos alarves, e Eugenio Derbez, actor/autor de sitcoms de grande sucesso e megaestrela em castelhano (a Variety chamou-lhe o homem mais influente do mundo hispânico), formam a improvável dupla de uma funcionária da limpeza (e estafeta de pizzas, e estudante de Enfermagem, e mãe de três raparigas) e de um preguiçoso bilionário, filho do maior construtor civil do planeta, que se aproximam após ele cair do seu gigantesco iate, perdendo a memória - a ideia é ela vingar-se de ele a ter despedido, fingindo serem casados, mas o conceito lança borda fora a verosimilhança.



Nota: 1 estrela



De Rob Greenberg

EUA • Comédia • M12 • 112m

Com Anna Faris e Eugenio Derbez