BYF Steakhouse: um novo templo para a carne

O 15.º restaurante do grupo Fullest abriu em Lisboa com dois menus de degustação de carne maturada

A carne maturada entrou de vez no léxico gastronómico dos portugueses. Prova disso é a abertura de mais um restaurante onde se podem encontrar maturações de diferentes cortes - o BYF Steakhouse, que tomou o lugar outrora ocupado pelo Toni dos Bifes, no Saldanha, em Lisboa.



Nesta steakhouse há ainda um "escanção" de facas - à falta de melhor termo - para ajudar na escolha do utensílio mais apropriado e um forno Josper (como um grelhador, só que tapado, em que a carne é braseada e fumada) por onde passa 90% da carta.



O BYF é a 15ª abertura do grupo Fullest, até agora mais conhecido pelos seus restaurantes nas zonas turísticas da cidade, como os Tapas n'Friends, e pela recente reabertura do Tamariz, no Estoril.



A vitrina na entrada exibe peças de carne maturada para que ninguém entre aqui ao engano - para entrar terá de passar pela esplanada com 14 lugares (no interior há mais 24). Há dois menus de degustação, o All Stars (€35) e o Supreme (€45) - ambos incluem couvert, entradas, três pratos principais e sobremesa. O BYF All Stars combina picanha, rib eye maturada e secretos de porco ibérico, enquanto o BYF Supreme mantém os secretos e chama à conversa a presa de Wagyu e o entrecôte de Angus maturado.



Até às 19h há snacks como pastéis de massa tenra com brie e trufa (€5,50), pregos do lombo com cogumelos salteados, compota de chalotas, rúcula e batata frita (€11) e hambúrgueres, o Xburger BYF (€10) - mas com snacks não assistirá ao desenrolar da bolsa de pele com 10 facas de diferentes tamanhos e serrilhas. "Escanção de facas" começa a soar bem.

BYF Steakhouse

Av. Praia da Vitória, 50A, Lisboa

Horário 12h-24h (não fecha)

Preço médio: €25