Crítica de cinema: Papillon

Não me lembro se vi o Papillon - realizado por Franklin J. Schaffner em 1973 - tantas vezes porque estava sempre a dar na RTP ou se gravei o filme em VHS e voltava a ele com frequência. Seja como for, é impossível não questionar a utilidade deste remake sobre os dois condenados que tentam sobreviver ao inferno prisional na Guiana Francesa durante os anos 30. Noer não tem ponto de vista e se Schaffner colocava os espectadores na lama e na escuridão, aqui tudo parece depilado e retocado a Photoshop.



O argumento, baseado no livro autobiográfico de Henri Charrière e no guião da versão original, tenta tocar as notas certas mas falta estilo, densidade e substitutos à altura de Steve McQueen e do jovem Dustin Hoffman. Mais vale rever ou descobrir o original. Devo ter em VHS e posso emprestar.



Nota: 2 estrelas e meia



Michael Noer

EUA • Drama • 133m

Com Charlie Hunnam e Rami Malek