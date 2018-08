Crítica de cinema: Aquela Loura

"Este Casque D'Or (no original - referência à mítica cabeleira loira de Simone Signoret), agora recuperado, é um dos melodramas essenciais da História do cinema", escreve Pedro Marta Santos

Se o cinema francês só tivesse os três Jacques - Demy, Tati e Becker -, isso bastaria para ser referência incontornável. Jacques Becker (1906-1960) é hoje o menos conhecido do trio, mas é clara a influência nas gerações seguintes das suas obras-primas, Aquela Loura, Touchez Pas au Grisbi - O Último Golpe e O Buraco, este de uma modernidade quase bressoniana.



Este Casque D'Or (no original - referência à mítica cabeleira loira de Simone Signoret), agora recuperado, é um dos melodramas essenciais da História do cinema, percurso trágico, em pinceladas expressionistas, de Marie, prostituta na Belle Époque, apanhada nas correntes de ciúme do amante Roland, criminoso, do chefe de bando deste, Leca, e de Georges, carpinteiro, por quem se apaixona. A fatalidade nunca foi tão atraente.



Nota: 5 estrelas



De Jacques Becker

Fra. • Drama • M16 • 96m

Com Simone Signoret e Serge Reggiani