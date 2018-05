Crítica de cinema: Anon

"Niccol, como já tinha feito em Gattaca, tenta oferecer um lado retro à sua visão futurista, impondo uma estrutura de film noir que só funciona em parte", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

É ingrato afirmar que Anon poderia ser um episódio mediano de Black Mirror, a série de Charlie Brooker. Até porque, muito antes de o criador britânico registar "a tecnologia irá roubar-nos a alma" como imagem de marca, já Andrew Niccol era responsável pelos argumentos de Gattaca (que também realizou) e A Vida de Truman, onde a manipulação genética e a hipervigilância se transformavam em instrumentos opressores.

A premissa de Anon não se afasta muito dessas preocupações: Clive Owen é Friedman, um detective numa sociedade em que cada acção é arquivada numa "nuvem", como se as pessoas se tivessem transformado em computadores e câmaras de filmar ambulantes.

Há um assassino em série à solta e Anon, uma enigmática hacker, é a principal suspeita. Niccol, como já tinha feito em Gattaca, tenta oferecer um lado retro à sua visão futurista, impondo uma estrutura de film noir que só funciona em parte: Owen veste a pele do homem marcado pelo passado com facilidade mas Amanda Seyfried é uma fraca femme fatale (falta-lhe mágoa) e alguns dos estilizados diálogos falham a marca. Acrescenta-se a isso uma resolução indiferente e chega-se à sentença: Anon está condenado ao anonimato.



Nota: 2 estrelas e meia



De Andrew Niccol

EUA • Ficção científica • M14 • 100m

Com Clive Owen e Amanda Seyfried