Crítica de Cinema: O Segredo da Câmara Escura

Primeiro projecto em francês de Kiyoshi Kurosawa, o realizador japonês celebrizado pelo assustador Pulse (2001), O Segredo da Câmara Escura oferece uma eficaz inquietude inicial que não resiste a opções narrativas questionáveis.



O versátil Tahar Rahim é Jean, contratado como assistente de Stéphane, que se isolou numa casa de campo para trabalhar exclusivamente com daguerreótipo, o clássico processo fotográfico que obriga os retratados a não se mexerem durante largos minutos.



A vítima, imobilizada com a ajuda de uma assustadora estrutura metálica, é Marie, a filha, e Kurosawa entra em territórios de Hitchcock quando se torna claro que há uma mulher que morreu e que Stéphane a tenta recriar através dos dolorosos retratos. Mas o filme vai prometendo mais do que acaba por oferecer, utilizando o sobrenatural para justificar saltos de lógica que não funcionam, prejudicando o necessário impacto emocional.



O Segredo da Câmara Escura é sobre luto e obsessão mas, mesmo visualmente, Kurosawa deixa o espectador à distância, como quem aprecia uma fotografia de pessoas que não conhece.



Nota: 2 estrelas e meia



De Kiyoshi Kurosawa

Fra. • Terror • M14 • 131m

Com Tahar Rahim, Constance Rousseau e Olivier Gourmet