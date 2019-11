Office Politics, o registo que os Divine Comedy vêm apresentar (o seu 12.º de originais), é um álbum conceptual sobre o trabalho no mundo contemporâneo, com reflexões sobre o egoísmo moderno, a automatização da vida ou a crise política do eixo Trump-Brexit. Com 16 canções, é também o primeiro álbum duplo da banda.Nunca se tinham ouvido tantos sintetizadores num álbum de Divine Comedy. Neil Hannon chegou mesmo a dizer que "é preciso uma certa quantidade de ‘que se lixe’ para fazer algo tão diferente do meu trabalho anterior". Ainda assim, garante: "Não consigo evitar escrever canções orelhudas."Numa reação quase uniformemente positiva a Office Politics, a crítica apelidou o disco de "fascinante", "perspicaz e empático" e "firmemente em sintonia com este zeitgeist". A Allmusic opinou que "não é difícil admirar o artesanato", ao passo que, para a Uncut, esta música "não poderia ser de mais ninguém a não ser Hannon".Apesar de, em grande parte, consistirem em canções novas, os concertos da digressão de Office Politics têm recuperado diversos singles de sucesso, como National Express ou A Lady of a Certain Age, de discos emblemáticos da época de ouro do grupo como Casanova e Fin de Siècle.The Divine Comedy retornam a Portugal na altura em que se completam 30 anos de atividade da banda. Em 1989, Neil Hannon (o seu único membro constante) formou o grupo com John McCullagh e Kevin Traynor, lançando, no ano seguinte, o primeiro álbum, o entretanto repudiado Fanfare for the Comic Muse.