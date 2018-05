Crítica de cinema: A cuidadora

"A Cuidadora não foge à excepção, acrescentando-lhe uma dose de amadorismo técnico e narrativo que arrisca a lançar o paciente num irrecuperável coma", escreve Pedro Marta Santos

A encenação do relacionamento entre um portador de deficiência, inválido, doente mental ou paciente terminal e o responsável pelo seu bem-estar é o pão nosso de cada dia cinematográfico, fazendo chover mais Óscares do que Ben-Hur e Titanic juntos - néscios (Charly), paraplégicos (Regresso a Casa), pintores com paralisia cerebral (O Meu Pé Esquerdo), autistas (Encontro de Irmãos), cegos (Perfume de Mulher), a lista é longa.



Este tremendo subgénero de puxar ao sentimento costuma ser mais maniqueísta do que as manhãs da TVI, e A Cuidadora não foge à excepção, acrescentando-lhe uma dose de amadorismo técnico e narrativo que arrisca a lançar o paciente num irrecuperável coma. Sir Michael Gifford (Brian Cox em roda livre) é um actor veterano, celebrado nos palcos por Hamlet e Rei Lear.



Agora a sofrer de Parkinson mas ainda suficientemente lúcido para infernizar a vida dos que teimam em aturá-lo, recebe com azedume uma jovem húngara, Dorottya (a irritante Coco Konig), contratada para o auxiliar, e o inevitável acontece: o desdém passa a curiosidade, transforma-se em simpatia, esta gera compreensão mútua e tudo termina num mentor-pupila exemplar.



Torna-se difícil perceber o que é mais embaraçoso: a récita sobre flores com belos aromas enquanto Dorottya limpa o rabo a Sir Michael, a presumível irmandade espiritual do par expirando pérolas shakespearianas ou o longuíssimo discurso final do actor, filmado como se fosse um telefilme da Hallmark, na cerimónia de entrega de um prémio de carreira.



Nota: 1 estrela





De János Edelényi

Hung./U. K. • Comédia dramática

M14 • 89m

Com Brian Cox e Anna Chancellor