Conheça Portugal pela boca

Sesimbra

Semana Gastronómica do peixe-espada-preto

De 26 de Maio a 3 de Junho, os restaurantes do concelho de Sesimbra apresentam dezenas de receitas à volta de peixe-espada-preto capturado pela frota local. O arranque dá-se no sábado, 26, pelas 16h, com sessões de showcooking e de degustação na Fortaleza de Santiago, Sesimbra.



Melides

Fim-de-semana Gastronómico do Arroz

O denominador comum deste fim-de-semana gastronómico é o arroz carolino da Várzea de Melides. Entre 25 e 27 de Maio, 13 restaurantes da freguesia terão ementas especiais inspiradas pelo arbóreo típico da região, cada uma com três pratos e uma sobremesa. A 25 ao jantar e a 27 ao almoço e jantar haverá música ao vivo.



Faro

Festa do Caracol

O caracol é rei e senhor da festa que ocupará o Jardim da Alameda, em Faro, todos os dias entre as 17h e as 24h, já a partir desta quinta-feira, 24, e até domingo, 27. A festa faz-se também com música ao vivo, actividades para crianças, bancas de street food, gelados artesanais, crepes e farturas - além de receitas regionais que têm como base o caracol.

A 7.º edição do Festival do Vinho do Douro Superior realiza-se entre 25 e 27 de Maio na EXPOCÔA, o pavilhão de exposições e feiras de Vila Nova de Foz Côa. Do programa desta edição constam concursos, exposições e provas de vinhos do Douro Superior, provas comentadas por críticos e até música - a fadista Carminho actua no sábado, 26, às 22h15.É com o Festival do Borrego que chega ao fim um mês de festividades no concelho de Idanha-a-Nova, a 26 e 27 de Maio, na vila do Rosmaninhal.É um fim-de-semana dedicado ao receituário regional - mas também à cozinha internacional - em que o protagonista é o borrego e as mil e uma formas como pode ser confeccionado.Há receitas inovadoras para provar na 10.ª edição da Quinzena Gastronómica do Polvo na Lourinhã, que tem a adesão de 21 restaurantes do município que, entre 24 de Maio e 3 de Junho, apresentam mais de 80 receitas de polvo - entradas, pratos principais e sobremesas. Consulte as ementas em www.cm-lourinha.pt.