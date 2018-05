Santini tem um novo sabor e é caramelo… de Badajoz

O novo sabor apresentado pela marca de gelados Santini é bastante característico – Caramelo de Badajoz, e de acordo com a marca foi criado segundo o processo tradicional da Santini, reproduzindo um paladar mais próximo possível do original. A marca apresenta sugestões como frutas ácidas, nata ou chocolate para fazer uma combinação incrível com este novo sabor, prometendo ainda fazer reviver os tempos em que se atravessava a fronteira especialmente para comer estes rebuçados espanhóis.

Caramelo de Badajoz vai estar disponível já a partir de 18 de maio, e vai ter o custo normal da gelataria, desde 2,90€.