Mas, afinal, como conseguiu ele essa proeza? E ainda outra, também em 2018, ter entrado no top 10 das canções mais tocadas em funerais britânicos, com Supermarket Flowers, o hino de despedida, pejado de "aleluias", que escreveu para a avó? É um mistério, até para ele, encher estádios em todo o mundo com pop de inspiração folk, movida a guitarra acústica e com pouco estardalhaço. "Continuo a cantar o mesmo que nos bares, quando lutava por uma oportunidade, e nessa altura ninguém me ligava nenhuma, toda a gente falava enquanto eu estava ali, com a sensação de atuar para o boneco", costuma dizer.



O segredo do fenómeno pode estar na simplicidade, arma infalível no campo das melodias pop, em que mais vale um refrão orelhudo com uma letra certeira - e é precisamente isso que Ed Sheeran faz, sendo Shape Of You a sua criação mais perfeita -, do que arranjos épicos, vocalizações com distorção e batidas a metro, ingredientes de que ele sabiamente foge, consciente de que importa mais a empatia com o público e a emotividade que dá aos seus poemas, sobre o amor e as suas inerentes dores e alegrias.

De família católica, oriunda da Irlanda mas a viver em Inglaterra, com pai curador de arte e mãe designer de joias e publicidade, Edward Christopher Sheeran começou a desenhar esta carreira em 2005, aos 15 anos, depois de aprender a cantar no coro da igreja e a tocar guitarra no liceu, enquanto ouvia Van Morrison, Damien Rice, Bob Dylan, Beatles e Eminem. Estreou-se então com o EP The Orange Room, que passou despercebido, e mudou-se para Londres, onde começou a atuar em bares, aproveitando para testar os temas que pôs em You Need Me, o seu EP de 2009.



The A Team saiu no ano seguinte, já ele tinha andado em digressão com Just Jack e com o rapper Example, mas ninguém parecia dar por ele. Por isso foi para Los Angeles, "batendo" o circuito de bares até chamar a atenção de Jamie Foxx (que interpretou Ray Charles no biopic Ray), que lhe ofereceu uma cama para dormir e o seu estúdio de gravação - de onde saíram canções que foram engrossando a sua base de fãs na Internet. No entanto, foi só em 2011, quando Elton John comentou as suas qualidades, referindo "este miúdo vai longe", que se abriu o caminho para um contrato discográfico com a editora major Asylum/Atlantic.



O resto é conversa. O seu álbum de estreia - + (Plus), de 2011, com singles importados do reportório dos bares, como Drunk e You Need Me, I Don't Need You - fez furor nos Brit Awards, o que se revelou uma autêntica autoestrada para a fama mundial: em 2012 já Ed escrevia para os One Direction, andava em digressão com Taylor Swift e era distinguido como Melhor Novo Artista nos prémios Grammy, aos quais voltou para receber a distinção de Álbum do Ano, por X (Multiply), de 2014. Foi em 2017, porém, que editou aquele que viria a ser o seu maior êxito de sempre: ÷ (Divide), de onde saiu Shape Of You, que o tornou o artista com maior sucesso comercial da atualidade - e o fenómeno não dá mostras de abrandar, pelo contrário.



Há, no entanto, outro segredo para o seu sucesso: as colaborações. Depois do silêncio discográfico de 2018, Ed acaba de editar parcerias com Justin Bieber - I Don't Care, que no mesmo dia subiu ao segundo lugar da tabela da Billboard - e com Chance The Rapper - Cross Me. Ambos os temas serão integrados no próximo álbum do cantor, No.6 Collaborations Project, com edição a 12 de julho, e há hipóteses de serem estreados ao vivo em Portugal.



O fã que não gostaria de presenciar tal estreia, que atire a primeira pedra, e fique ainda a saber que o carisma de Sheeran não se esgota no seu talento lírico e musical: nos concertos, ele é o expoente do bom humor, fazendo piadas sobre "namorados e superpais" que as miúdas (que cantam de trás para a frente Perfect, Thinking Out Loud ou Photograph) para lá arrastam, e a personificação da versatilidade, saltando do género introspetivo e emocional (que tem em The A Team, história de toxicodependência, o seu apogeu) e o dançável - com Bloodstream e Shape of You, de ÷ (Divide), e Sing, de X (Multiply), a marcar o ritmo - enquanto os jogos de luzes e a animação em ecrãs gigantes complementam o espetáculo, onde o mais importante são as suas canções de recorte clássico, com tudo para se tornarem tão intemporais como a líder absoluta da tabela das mais tocadas em funerais: My Way, de Frank Sinatra.

Já em 2014, quando veio ao Rock in Rio Lisboa apresentar X (Multiply), segundo álbum, então recente, atuando antes de Lorde e dos Arcade Fire, Ed Sheeran dava que falar, pelo seu êxito no Reino Unido e por arrebatar miúdas adolescentes como o seu estilo de trovador romântico: na Bela Vista, houve choro, dedos a desenhar corações no ar e êxitos cantados em uníssono, como The A Team, Lego House ou Sing.Agora, cinco anos depois, regressa finalmente a Lisboa, tornado estrela planetária, com seguidores de todas as gerações, géneros e origens - o que decerto contribuiu para o facto de Ed ter duplicado a sua fortuna num ano, sem sequer lançar música nova: o seu último álbum, ÷ (Divide), em que se baseiam os concertos de 1 e 2 junho em Portugal, saiu em 2017, e segundo a lista dos artistas britânicos mais ricos, publicada anualmente em maio pelo The Sunday Times, o rapaz ganhou 90 milhões de euros só em 2018, que somou aos 90 milhões acumulados ao longo da carreira, assim superando Adele, por exemplo. É verdade que se mantém atrás de Paul McCartney, Elton John e Mick Jagger, mas esses são veteranos, enquanto ele só tem 28 anos.