Shawn Mendes: um rapaz simpático com o público nas mãos

Desta vez a matéria-prima é Shawn Mendes, o terceiro álbum de originais, de sonoridade pop (entre Justin Timberlake e John Mayer), com letras honestas sobre ansiedade e romance, que já mostrou ao vivo em Portugal a 8 de agosto, no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar - mas em versão abreviada, o que justifica a corrida aos bilhetes para o concerto lisboeta na data em que foram postos à venda, 25 de Maio de 2018, esgotando-os em duas horas.



Será tudo, de facto, maior e mais excitante, como confirmam as críticas ao concerto de abertura da digressão, a 7 e 8 de março num lotadíssimo Ziggo Dome, em Amesterdão - onde voltou a mostrar-se, como é habitual, tão simpático dentro como fora do palco: as fãs fizeram fila à porta do seu hotel para tirar fotos com ele… e conseguiram.



Em Lisboa, quem tiver pago bilhetes VIP - entre €425 e €599 - terá experiência semelhante, mas sem filas nem confusões: Mendes receberá fãs nos bastidores da Altice Arena, num ambiente chill-out e íntimo, entre sofás e almofadas, figurinos que usou em vídeos e fotos com estrelas como Taylor Swift, distribuindo autógrafos e beijos, respondendo a perguntas e posando para selfies.



O espetáculo, esse, arranca com a canadiana Alessia Cara a apresentar o segundo álbum, The Pains of Growing, antes de Shawn Mendes chegar e disparar uma rajada de êxitos, incluindo Nervous, Stitches e There's Nothing Holding Me Back, com as fãs a gritar cada verso a plenos pulmões, enquanto os seus pulsos - adornados com pulseiras especiais, entregues a todos, à entrada da sala - se vão iluminando, com diferentes cores, ao ritmo das batidas das músicas e em sintonia com a rosa gigante que domina um dos dois palcos, o mais pequeno do cenário, a que ele sobe para interpretar as canções mais lentas, à guitarra, saltando depois para o maior, com os temas mais festivos, a culminar com Treat You Better e a estreia ao vivo de Particular Taste (do último álbum) e Stuck On You, um tema inédito, prometido há meses, no Instagram.



A fechar, já no encore, haverá In My Blood e uma surpresa: a versão de Mendes de um êxito alheio. Em Amesterdão, foi Fix You, dos Coldplay. Qual será em Lisboa?



Shawn Mendes - The Tour

altice ARENA, LISBOA

5.ª, 28/3, 19h30 (1.ª parte: Alessia Cara)

€33,77 a €599 - Esgotado

Não fosse ele artista de gabarito internacional, portanto inalcançável para a maioria, e seria o solteiro mais desejado do mundo. É-o na mesma, mas quem o deseja (praticamente todas as jovens, dos 12 aos 20 anos) sabe que não tem hipóteses de lhe chegar ao coração e apresentá-lo - com a sua pose de galã, a voz envolvente, a alegria contagiante, o sucesso milionário, as ideias ajuizadas - aos pais e avós, antes de um casamento de sonho.Sem hipóteses, portanto, de o levar para casa, resta a estas raparigas, aos milhares, segui-lo na Internet e na estrada, escrutinando-lhe a vida, decorando-lhe as canções e lotando as salas onde atua, para se acotovelarem junto ao palco, de vozes entre o embargado e o histérico, a empunhar cartazes com corações, elogios e rosas - símbolo do tema In My Blood, central no cenário especificamente criado para a digressão que passa esta quinta-feira, 28 de março, pela Altice Arena, em Lisboa, e onde o cantor luso-canadiano, filho de um algarvio, com uma carreira invejável e um à-vontade de veterano, apesar de ter apenas 20 anos esteve pela última vez em maio de 2017, a apresentar Illuminate - então, com um cenário dominado pela Lua.