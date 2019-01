Cofina e Guerra & Paz editam livro de "piropos nacionais"

A editora de Manuel S. Fonseca juntou-se ao grupo Cofina para editar um livro com piropos nacionais. Livro chega às bancas no final de janeiro. Há planos para mais dois livros na coleção "Livros CMTV".

A editora Guerra & Paz associou-se à televisão do Correio da Manhã para lançar uma nova coleção de livros: os Livros CMTV. O primeiro original a ser editado é O Piropo Nacional.



O livro O Piropo Nacional é editado a 29 de Janeiro e reúne nas suas páginas os piropos "mais galantes, requintados, brejeiros e ainda os muito brejeiros".



Nas suas páginas pode encontrar desde "piropos" mais elaborados e sob a forma de poema, ou então alguns que se tornaram icónicos por serem contados sob a forma de anedota.



Entre os piropos temos aqueles que os editores consideraram "galantes", como: "Tens um mapa? É que me perdi nos teus olhos" ou "Estou a lutar desesperadamente contra o impulso de fazer de ti a mulher mais feliz do mundo".



Mas também alguns piropos "requintados, cultos e literários", onde surgem alguns versos ou frases escritas por autores consagrados como o poeta Pablo Neruda ("Quero fazer contigo/ o que a Primavera faz com as cerejas") ou Florbela Espanca ("Não és sequer razão do meu viver,/Pois já és toda a minha vida!").



Há também uma secção com famosas frases ditas em filmes, com citações de James Bond, Woody Allen ou James Stewart.



Mas para os que acham que o piropo é uma estrada de um sentido e que é só de homens para mulheres desengane-se. Esta obra reúne uma coletânea de diversos piropos ditos de mulheres para homens.



O segundo livro, Declarações de Guerra, sairá a 19 de Fevereiro. É da autoria de Vasco Luis Curado, e reúne 48 testemunhos dramáticos e intensos, de combatentes portugueses nas três frentes da Guerra Colonial.



O terceiro livro, sublinhando um dos propósitos da colecção, que é o do tratamento de costumes, tradições, e temas que se prendem com Portugal, apresenta uma recolha que tem por título Livro das Pragas, Agouros, Rezas, Superstições e Outros Esconjuros.



Esta coleção de piropos nacionais e internacionais resulta de uma parceria do Grupo Cofina (da qual a SÁBADO faz parte) e da Guerra e Paz Editores e tem como objetivo "alargar a leitura e o acesso a livros ao público mais vasto possível, levando o livro não apenas às grandes cidades e aos circuitos livreiros, mas igualmente ao interior do país, às pequenas cidades e vilas, estabelecendo um circuito de proximidade com os leitores", refere um comunicado enviado pela editora às redações.



Manuel S. Fonseca, o editor da Guerra & Paz, refere a importância desta iniciativa referindo que a aliança ao grupo Cofina "ode ajudar, e muito, as livrarias portuguesas, atraindo novos frequentadores e leitores".