Clipsominut Duo da Tefal: segurança sob pressão

O medo de panelas de pressão não me passava pela cabeça, mesmo depois de uma tampa mal fechada ter levado a um festival de água de cozer polvo nas paredes de casa. O fenómeno do perigo das panelas de pressão foi-me induzido por outros que juram ter ouvido histórias escabrosas, mesmo não tendo nunca fechado, posto ao lume e ouvido o apito do gigante de ferro. Foi a promessa de maior segurança que me levou a experimentar a nova panela de pressão da Tefal.