Cinderella. Quem é que precisa de um príncipe?

Podemos mexer nos contos de fadas? Eis a proposta da Cinderella recém-estreada na Prime Video. Falámos com a realizadora e com um dos atores deste musical que empodera a protagonista, tradicionalmente frágil.

As diferenças são subtis mas suficientes para darem um rumo completamente diferente ao conto de fadas. Esta nova Cinderella, que estreou no dia 3 na Prime Video, conta uma história mais relacionável com o presente. Tudo aquilo que é reconhecível está lá: Cinderella (Camila Cabello), a madrasta, as irmãs chatas – vá, detestáveis –, o príncipe em busca de mulher, o baile, os ratinhos e até o sapato perdido. A novidade, além de este Cinderella ser um musical, é que a protagonista tem determinação: ela percebe que pode ambicionar mais na vida do que o amor, um casamento.