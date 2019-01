Chocolate em Lisboa regressa ao Campo Pequeno

O Chocolate em Lisboa está de volta de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, com workshops, mestres chocolateiros e o concurso que estreia esta sexta edição, o ADN do Pasteleiro

Doce ou salgado, com ou sem vinho, o chocolate vai ser rei durante quatro dias na praça do Campo Pequeno, em Lisboa.



A sexta edição do Chocolate em Lisboa terá 60 expositores, muitos chefs chocolateiros a apresentarem o seu trabalho ao vivo e o melhor cacau de todo o mundo para provar. Há mais, contudo: o concurso ADN do Pasteleiro estreia-se nesta edição do Chocolate em Lisboa.



Nascida no âmbito do festival gastronómico Peixe em Lisboa, o concurso ADN do Pasteleiro chega agora ao Campo Pequeno com um formato bem diferente. Se nas últimas edições a eleição foi feita entre chefs, nesta o palco (ou a cozinha) será dos futuros chefs.



Com o objetivo de promover jovens talentos da pastelaria portuguesa, o desafio foi lançado a 12 escolas do Turismo de Portugal, de norte a sul do País. Cada uma selecionou o seu representante, que agora pode vencer o título de melhor jovem pasteleiro de Portugal, título esse que será anunciado a 1 de fevereiro às 16h30, no espaço Valrhona.



Entre os dois primeiros dias do festival, os 12 participantes, seis por dia, vão cozinhar duas sobremesas: um arroz-doce, que celebra a sobremesa tipicamente portuguesa e um salame (mas desconstruído).



Ovos, farinha, arroz, manteiga, leite e chocolate serão os ingredientes que darão início à prova de cinco horas que acontecerá numa cozinha montada em plena praça do Campo Pequeno, pelas 9h, numa sessão aberta ao público.



Além do concurso, mais de 30 workshops, demonstrações e exposições, música e provas especiais farão destes quatro dias os mais doces da capital.



Seja para desfrutar, cozinhar, comprar ou degustar, o Chocolate em Lisboa está aí para todos os gostos e feitios.



O que fazer no festival



31 de janeiro • 12h

Chococooking com a chef de cozinha Michele Marques, da Mercearia Gadanha



1 de fevereiro • 15h

Chococooking com o chef de pastelaria Raul Cachola, do restaurante Bon Bon, premiado com uma estrela Michelin



2 de fevereiro • 10h30

Demonstrações em chocolate sobre o Dia dos Namorados, no palco Crown Wheel, pelo chef Jorge Cardoso, vencedor da medalha de ouro no campeonato do Mundo de Culinária no Luxemburgo em 2018



2 de fevereiro • 11h30

Prova especial Chocolate: Saúde e Sabor, com Odete Estêvão e Anabela Raimundo



2 de fevereiro • 13h

Chococooking com a chef de pastelaria Natália Alves, do restaurante Eleven, premiado com uma estrela Michelin



3 de fevereiro • 17h

Chococooking com o chef de pastelaria Joaquim Sousa, da Ladurée



Programa completo em https://www.ochocolateemlisboa.com/copia-actividades-2018



Chocolate em Lisboa

Campo Pequeno, Lisboa

De 31 de janeiro a 3 de fevereiro

Preço: 4€ (a partir dos 12 anos) • Gratuito para crianças até aos 11 anos (inclusive)