Cabaret Maxime, um filme de mafiosos com Lisboa ao fundo

Bruno de Almeida explica à SÁBADO que Lisboa é a de Cabaret Maxime, o seu novo filme, e onde todas as personagens falam inglês e mafiosos ítalo-americanos controlam o Cais do Sodré

Vimo-lo na série Os Sopranos e em filmes de Martin Scorsese, Spike Lee e Abel Ferrara. Falamos de Michael Imperioli, actor norte-americano com quem Bruno de Almeida trabalha há mais de 20 anos e que é agora Bennie Gaza, o dono de um cabaré em Lisboa - o Cabaret Maxime, que empresta o nome ao filme que já está nos cinemas desde do dia 31 de maio.



Os exteriores foram rodados no Cais do Sodré, que há uma década, quando Bruno de Almeida começou a escrever o argumento, era uma zona diferente do que é hoje - mais velha, algo decadente e abandonada e muito menos cor-de-rosa. "A inspiração vem do verdadeiro Cabaret Maxime [o que existiu na Praça da Alegria, Lisboa], do Manuel João Vieira, que também entra no filme", conta o realizador à SÁBADO. Porém, acrescenta, "o tema da perda de autenticidade dos locais mais underground é comum a muitas cidades" - incluindo Nova Iorque, onde o cineasta passou 25 anos e onde conheceu o grupo de actores que o tem acompanhado nos seus filmes - como Imperioli, claro, mas também John Ventimiglia, Nick Sandow, Drena De Niro, Sharon Angela ou Arthur Nascarella. Todos estão em Cabaret Maxime e todos integram o imaginário da máfia ítalo-americana que o cinema de Scorsese popularizou nos anos 80 e 90, personagens que vivem na noite (e da noite), à margem da lei, e se regem por um código de conduta próprio.



É nesse universo, a que se juntam o burlesco e bares decadentes, que existe o Cabaret Maxime e a Lisboa do filme, que é Lisboa porque a reconhecemos, mas nunca é identificada. "É uma cidade abstracta, um espaço e uma época metafórica. Seria estranho se fosse mesmo Lisboa e as personagens só falassem inglês", reconhece o realizador.



Do elenco destacam-se ainda Ana Padrão, no papel da mulher bipolar de Gaza, e aparições da cantora Selma Uamusse, da fadista Celeste Rodrigues e da artista de burlesco Miss Suzie, em personagens peculiares que gravitam à volta de Bennie, "uma família de circo" que ele tem de proteger de três gangsters que ameaçam o bairro e a vida dos seus habitantes.