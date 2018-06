O que Ishiguro disse para agradecer o Nobel, em edição portuguesa

Foi com a mesma seriedade, elegância e emoção com que escreveu os romances que lhe valeram o Nobel da Literatura que o nipo-britânico Kazuo Ishiguro, especialmente conhecido por Os Despojos do Dia, o agradeceu, na cerimónia da Academia Sueca, a 7 de Dezembro de 2017. Lembrou a importância da música (que em jovem desejou seguir) na sua obra, e evocou a Segunda Guerra Mundial com uma história polaca: "Em Birkenau, numa tarde chuvosa, contemplei as ruínas das câmaras de gás - agora estranhamente degradadas e negligenciadas - deixadas praticamente no estado em que os alemães as haviam abandonado." A partir dessa história, que o levou interrogar se aquelas ruínas deveriam (ou não) ser preservadas, revelou que no futuro escreverá "sobre como um país ou comunidade se debatem entre esquecer e recordar" - no fundo, como as personagens dos seus romances. "Quando é que é melhor esquecer e seguir em frente?", questiona.Não parece ter respostas, o escritor de 63 anos, neste A Minha Noite no Século XX e Outras pequenas descobertas, discurso do Nobel acima de todas as polémicas, o que, na verdade, não surpreende: o seu estilo depurado contemplou sempre generosas quantias de reflexão, autêntica filosofia, ao longo da narrativa - e ao serviço dela.Isso mesmo pode confirmar-se noutro volume recém-editado pela Gradiva, que tem dado à estampa a obra completa do autor: Um Artista do Mundo Flutuante. Trata-se do segundo dos seus sete romances, de 1986, e combina trama familiar e drama pessoal com um retrato do Japão de 1948, a reconstruir-se após a Segunda Guerra Mundial.Fica a faltar a tradução para português do seu romance de estreia, A Pale View of Hills. Mas já está prometida para breve.