3 perguntas a Churky, o 5.º vencedor do EDP Live Bands

Diogo Rico Rodrigues é cantor, compositor, guitarrista e produtor. Venceu a 5.ª edição do concurso EDP Live Bands com dois temas em português

Como foi ganhar o EDP Live Bands?

Confesso que no dia foi meio difícil expressar-me porque fui completamente apanhado de surpresa, mas fiquei (e ainda estou) muito feliz. Foi uma surpresa boa daquelas com que se vai sonhando e agora aconteceu. É muito único.



Que importância tem esta vitória para ti?

Vai ser muito importante para mim lançar um disco pela Sony Music, porque permite-me fazer com que a minha música chegue a muito mais pessoas do que aquelas a quem eu consegui chegar até agora de forma independente.



Não és exactamente um amador. O que achas que mais vais ganhar com este prémio?

Apesar de já ter lançado alguns trabalhos, estou contente porque vou conseguir finalmente trabalhar com pessoas do meio, que com certeza me irão ajudar a fazer o melhor para a minha carreira.