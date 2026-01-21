Sábado – Pense por si

GPS

Branca de Neve e a Guerra dos Mundos lideram nomeações para os prémios Razzie

A próxima cerimónia dos prémios satíricos Golden Raspberry será dia 14 de março, véspera da cerimónia dos prémios Óscar

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
As mais lidas GPS
Mariana Taborda com Gonçalo Correia 21 de janeiro de 2026 às 17:29
'Pinocchio' de Roberto Benigni lidera nomeações para os Razzies
"Pinocchio" de Roberto Benigni lidera nomeações para os Razzies ASSOCIATED PRESS

Os Golden Raspberry Awards anunciaram as nomeações para a 46ª cerimónia, com a adaptação live-action do conto da Branca de Neve e o filme de ficção científica, Guerra dos Mundos, destacando-se com seis nomeações cada. O artista The Weeknd também está nomeado para a distinção de pior ator pelo papel no thriller Hurry Up Tomorrow, em que representa uma versão fictícia de si próprio.  

O remake live-action do filme de animação de 1937, Branca de Neve, está nomeado para pior o filme, remake, diretor e guião. Os sete anões animados por tecnologia CGI também estão nomeados como pior screen-combo (dinâmica entre atores) e piores atores coadjuvantes. O filme está atualmente avaliado na Internet Movie Database (IMDb) com 2.2 estrelas numa escala de 0 a 10. 

Outras nomeações para o prémio de pior filme são o filme de ação, Estado Elétrico, com a atriz Millie Bobby Brown (Stranger Things), Star Trek: Secção 31Hurry Up Tomorrow e Guerra dos Mundos, protagonizado pelo rapper Ice Cube. 

A adaptação para cinema do livro Guerra Dos Mundos acumula o mesmo número de nomeações Branca de Neve, concorrendo para as distinções de Pior Filme, Pior Ator, Pior Remake, Pior Realizador, Pior Guião e Pior Screen-combo

Os prémios Golden Raspberry, também conhecidos como Razzie Awards, é uma cerimónia satírica que procura distinguir as piores prestações no cinema, em paralelo à cerimónia dos prémios Óscar que celebra as melhores contribuições. O painel de júris é composto por mais de mil jornalistas, críticos e entusiastas de cinema.  

A primeira cerimónia dos Golden Raspberry Awards foi em 1981, com as categorias de pior filme, ator/atriz, ator/atriz secundário, diretor e guião. Em 1994, foi introduzida a categoria de pior remake, imitação ou sequela; em 2013, a categoria de pior screen-combo e em 2014, o Razzie Redeemer Award, para os atores que se redimiram em atuações seguintes. 

Segue-se a lista dos nomeados:

Pior Filme: 

Estado Elétrico       

Hurry Up Tomorrow 

A Branca de Neve (2025)    

Star Trek: Secção 31 

Guerra dos Mundos (2025) 

Pior Ator: 

Dave Bautista / Nas Terras Perdidas 

Ice Cube / Guerra dos Mundos 

Scott Eastwood / Alarum: Código Mortal 

Jared Leto / Tron: Ares 

Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow 

Pior Atriz: 

Ariana DeBose / O Amor Dói 

Milla Jovovich /Nas Terras Perdidas 

Natalie Portman / A Fonte da Juventude  

Rebel Wilson / Noiva em Apuros 

Michele Yeoh / Star Trek: Secção 31 

Pior Remake/Imitação/Sequela: 

Eu Sei o Que Fizeste no Verão Passado (2025) 

Five Nights At Freddy's 2 

Smurfs (2025) 

Branca de Neve (2025) 

Guerra dos Mundos (2025) 

Pior Atriz Coadjuvante: 

Anna Chlumsky / Noiva em Apuros 

Ema Horvath / Os Estranhos: Capítulo 2 

Scarlet Rose Stallone / Terra dos Pistoleiros  

Kacey Rohl / Star Trek: Secção 31 

Isis Valverde / Alarum: Código Mortal 

Pior Ator Secundário: 

Todos os Sete Anões de CGI / Branca de Neve (2025) 

Nicolas Cage / Terra dos Pistoleiros 

Stephen Dorff / Noiva em Apuros  

Greg Kinnear / Zona de Caça 

Sylvester Stallone / Alarum: Código Mortal 

Pior Screen-Combo: 

Todos os Sete Anões /Branca de Neve (2025) 

James Corden e Rihanna / Smurfs (2025) 

Ice Cube e a Câmara em Zoom / Guerra dos Mundos (2025) 

Robert DeNiro e Robert DeNiro (como Frank e Vito) / The Alto Knights: Máfia e Poder 

The Weeknd e o Ego Dele/ Hurry Up Tomorrow 

Pior Realizador: 

Rich Lee / Guerra dos Mundos (2025) 

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Secção 31 

Irmãos Russo / Estado Elétrico 

Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow 

Marc Webb / Branca de Neve (2025) 

Pior Guião: 

Estado Elétrico / Guião de Christopher Markus e Stephen McFeely. Adaptação da novela gráfica de Simon Stalenhag. 

Hurry Up Tomorrow / Guião de Trey Edward Shults, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim 

Artigos Relacionados
Tópicos Filme Ator Atriz Indústria cinematográfica Branca de Neve Internet Movie Database
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Branca de Neve e a Guerra dos Mundos lideram nomeações para os prémios Razzie