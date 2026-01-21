Branca de Neve e a Guerra dos Mundos lideram nomeações para os prémios Razzie

A próxima cerimónia dos prémios satíricos Golden Raspberry será dia 14 de março, véspera da cerimónia dos prémios Óscar

Os Golden Raspberry Awards anunciaram as nomeações para a 46ª cerimónia, com a adaptação live-action do conto da Branca de Neve e o filme de ficção científica, Guerra dos Mundos, destacando-se com seis nomeações cada. O artista The Weeknd também está nomeado para a distinção de pior ator pelo papel no thriller Hurry Up Tomorrow, em que representa uma versão fictícia de si próprio.

O remake live-action do filme de animação de 1937, Branca de Neve, está nomeado para pior o filme, remake, diretor e guião. Os sete anões animados por tecnologia CGI também estão nomeados como pior screen-combo (dinâmica entre atores) e piores atores coadjuvantes. O filme está atualmente avaliado na Internet Movie Database (IMDb) com 2.2 estrelas numa escala de 0 a 10.

Outras nomeações para o prémio de pior filme são o filme de ação, Estado Elétrico, com a atriz Millie Bobby Brown (Stranger Things), Star Trek: Secção 31, Hurry Up Tomorrow e Guerra dos Mundos, protagonizado pelo rapper Ice Cube.

A adaptação para cinema do livro Guerra Dos Mundos acumula o mesmo número de nomeações Branca de Neve, concorrendo para as distinções de Pior Filme, Pior Ator, Pior Remake, Pior Realizador, Pior Guião e Pior Screen-combo.

Os prémios Golden Raspberry, também conhecidos como Razzie Awards, é uma cerimónia satírica que procura distinguir as piores prestações no cinema, em paralelo à cerimónia dos prémios Óscar que celebra as melhores contribuições. O painel de júris é composto por mais de mil jornalistas, críticos e entusiastas de cinema.

A primeira cerimónia dos Golden Raspberry Awards foi em 1981, com as categorias de pior filme, ator/atriz, ator/atriz secundário, diretor e guião. Em 1994, foi introduzida a categoria de pior remake, imitação ou sequela; em 2013, a categoria de pior screen-combo e em 2014, o Razzie Redeemer Award, para os atores que se redimiram em atuações seguintes.

Segue-se a lista dos nomeados:

Pior Filme:

Estado Elétrico

Hurry Up Tomorrow

A Branca de Neve (2025)

Star Trek: Secção 31

Guerra dos Mundos (2025)

Pior Ator:

Dave Bautista / Nas Terras Perdidas

Ice Cube / Guerra dos Mundos

Scott Eastwood / Alarum: Código Mortal

Jared Leto / Tron: Ares

Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow

Pior Atriz:

Ariana DeBose / O Amor Dói

Milla Jovovich /Nas Terras Perdidas

Natalie Portman / A Fonte da Juventude

Rebel Wilson / Noiva em Apuros

Michele Yeoh / Star Trek: Secção 31

Pior Remake/Imitação/Sequela:

Eu Sei o Que Fizeste no Verão Passado (2025)

Five Nights At Freddy's 2

Smurfs (2025)

Branca de Neve (2025)

Guerra dos Mundos (2025)

Pior Atriz Coadjuvante:

Anna Chlumsky / Noiva em Apuros

Ema Horvath / Os Estranhos: Capítulo 2

Scarlet Rose Stallone / Terra dos Pistoleiros

Kacey Rohl / Star Trek: Secção 31

Isis Valverde / Alarum: Código Mortal

Pior Ator Secundário:

Todos os Sete Anões de CGI / Branca de Neve (2025)

Nicolas Cage / Terra dos Pistoleiros

Stephen Dorff / Noiva em Apuros

Greg Kinnear / Zona de Caça

Sylvester Stallone / Alarum: Código Mortal

Pior Screen-Combo:

Todos os Sete Anões /Branca de Neve (2025)

James Corden e Rihanna / Smurfs (2025)

Ice Cube e a Câmara em Zoom / Guerra dos Mundos (2025)

Robert DeNiro e Robert DeNiro (como Frank e Vito) / The Alto Knights: Máfia e Poder

The Weeknd e o Ego Dele/ Hurry Up Tomorrow

Pior Realizador:

Rich Lee / Guerra dos Mundos (2025)

Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Secção 31

Irmãos Russo / Estado Elétrico

Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow

Marc Webb / Branca de Neve (2025)

Pior Guião:

Estado Elétrico / Guião de Christopher Markus e Stephen McFeely. Adaptação da novela gráfica de Simon Stalenhag.

Hurry Up Tomorrow / Guião de Trey Edward Shults, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim