Os Golden Raspberry Awards anunciaram as nomeações para a 46ª cerimónia, com a adaptação live-action do conto da Branca de Neve e o filme de ficção científica, Guerra dos Mundos, destacando-se com seis nomeações cada. O artista The Weeknd também está nomeado para a distinção de pior ator pelo papel no thriller Hurry Up Tomorrow, em que representa uma versão fictícia de si próprio.
O remake live-action do filme de animação de 1937, Branca de Neve, está nomeado para pior o filme, remake, diretor e guião. Os sete anões animados por tecnologia CGI também estão nomeados como pior screen-combo (dinâmica entre atores) e piores atores coadjuvantes. O filme está atualmente avaliado na Internet Movie Database (IMDb) com 2.2 estrelas numa escala de 0 a 10.
Outras nomeações para o prémio de pior filme são o filme de ação, Estado Elétrico, com a atriz Millie Bobby Brown (Stranger Things), Star Trek: Secção 31, Hurry Up Tomorrow e Guerra dos Mundos, protagonizado pelo rapper Ice Cube.
A adaptação para cinema do livro Guerra Dos Mundos acumula o mesmo número de nomeações Branca de Neve, concorrendo para as distinções de Pior Filme, Pior Ator, Pior Remake, Pior Realizador, Pior Guião e Pior Screen-combo.
Os prémios Golden Raspberry, também conhecidos como Razzie Awards, é uma cerimónia satírica que procura distinguir as piores prestações no cinema, em paralelo à cerimónia dos prémios Óscar que celebra as melhores contribuições. O painel de júris é composto por mais de mil jornalistas, críticos e entusiastas de cinema.
A primeira cerimónia dos Golden Raspberry Awards foi em 1981, com as categorias de pior filme, ator/atriz, ator/atriz secundário, diretor e guião. Em 1994, foi introduzida a categoria de pior remake, imitação ou sequela; em 2013, a categoria de pior screen-combo e em 2014, o Razzie Redeemer Award, para os atores que se redimiram em atuações seguintes.
Segue-se a lista dos nomeados:
Pior Filme:
Estado Elétrico
Hurry Up Tomorrow
A Branca de Neve (2025)
Star Trek: Secção 31
Guerra dos Mundos (2025)
Pior Ator:
Dave Bautista / Nas Terras Perdidas
Ice Cube / Guerra dos Mundos
Scott Eastwood / Alarum: Código Mortal
Jared Leto / Tron: Ares
Abel "The Weeknd" Tesfaye / Hurry Up Tomorrow
Pior Atriz:
Ariana DeBose / O Amor Dói
Milla Jovovich /Nas Terras Perdidas
Natalie Portman / A Fonte da Juventude
Rebel Wilson / Noiva em Apuros
Michele Yeoh / Star Trek: Secção 31
Pior Remake/Imitação/Sequela:
Eu Sei o Que Fizeste no Verão Passado (2025)
Five Nights At Freddy's 2
Smurfs (2025)
Branca de Neve (2025)
Guerra dos Mundos (2025)
Pior Atriz Coadjuvante:
Anna Chlumsky / Noiva em Apuros
Ema Horvath / Os Estranhos: Capítulo 2
Scarlet Rose Stallone / Terra dos Pistoleiros
Kacey Rohl / Star Trek: Secção 31
Isis Valverde / Alarum: Código Mortal
Pior Ator Secundário:
Todos os Sete Anões de CGI / Branca de Neve (2025)
Nicolas Cage / Terra dos Pistoleiros
Stephen Dorff / Noiva em Apuros
Greg Kinnear / Zona de Caça
Sylvester Stallone / Alarum: Código Mortal
Pior Screen-Combo:
Todos os Sete Anões /Branca de Neve (2025)
James Corden e Rihanna / Smurfs (2025)
Ice Cube e a Câmara em Zoom / Guerra dos Mundos (2025)
Robert DeNiro e Robert DeNiro (como Frank e Vito) / The Alto Knights: Máfia e Poder
The Weeknd e o Ego Dele/ Hurry Up Tomorrow
Pior Realizador:
Rich Lee / Guerra dos Mundos (2025)
Olatunde Osunsanmi / Star Trek: Secção 31
Irmãos Russo / Estado Elétrico
Trey Edward Shults / Hurry Up Tomorrow
Marc Webb / Branca de Neve (2025)
Pior Guião:
Estado Elétrico / Guião de Christopher Markus e Stephen McFeely. Adaptação da novela gráfica de Simon Stalenhag.
Hurry Up Tomorrow / Guião de Trey Edward Shults, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim