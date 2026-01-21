Sábado – Pense por si

Pets

Mantas elétricas, lareiras e patudos. O que deve fazer para que o seu animal não corra riscos durante o inverno

Cães e gatos adoram deitar-se junto ao aquecedor ou à lareira, mas quando usados sem cuidado, podem causar queimaduras, choques ou até incêndios.

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de janeiro
Mantas elétricas, lareiras e patudos. O que deve fazer para que o seu animal não corra riscos durante o inverno
SÁBADO 21 de janeiro de 2026 às 10:46
Mantas elétricas, lareiras e patudos. O que deve fazer para evitar sustos no inverno?
Mantas elétricas, lareiras e patudos. O que deve fazer para evitar sustos no inverno?

Aquecedores, lareiras e mantas elétricas sabem bem no inverno, tanto a nós como aos nossos patudos. Cães e gatos adoram encostar-se a tudo o que seja quente, mas nem sempre percebem o risco. E é aqui que entra o seu papel de garantir que a casa fica confortável sem se transformar num perigo ambulante de queimaduras, choques ou incêndios.

Leia o artigo na íntegra no site do

Tópicos Patudos Patudo lareira Cães grandes
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Mantas elétricas, lareiras e patudos. O que deve fazer para que o seu animal não corra riscos durante o inverno