Bonnie Tyler morre no hospital de Faro

Cantora britânica, que residia no Algarve há vários anos, tinha 75 anos.

A cantora Bonnie Tyler morreu esta quinta-feira, aos 75 anos, no hospital de Faro, segundo um comunicado publicado no site da cantora.

"A família e a equipa de Bonnie estão de coração partido por ter de anunciar que ela faleceu inesperadamente ontem à noite num hospital em Portugal, na sequência da doença a que estava a ser tratada. Emitiremos um novo comunicado em breve, mas por agora pedimos privacidade para lidar com esta tragédia", pode ler-se.

A artista britânica, que reside no Algarve há vários anos, foi internada na Unidade de Cuidados Intermédios do Serviço de Urgência do Hospital de Faro em maio deste ano, depois de ter sido sujeita a uma cirurgia de urgência na sequência de uma perfuração no intestino.

Foi colocada em coma induzido para ajudar na sua recuperação. Segundo um comunicado publicado no site oficial da cantora em meados de mês passado, o seu estado de saúde estava a melhorar e os médicos mostravam-se “confiantes” de que iria recuperar, embora o progresso fosse “lento”.

Os concertos de verão tinham sido, entretanto, cancelados.