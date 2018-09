BlacKkKlansman, o afro-americano que se tornou o melhor amigo do KKK

BlacKkKlansman, que ganhou o Grande Prémio do Júri na última edição do Festival de Cannes, conta este momento na vida de Ron Stallworth, interpretado por John David Washington.



O que torna este filme imperdível é o paralelo que vai criando com o presente, sem fazer figura disso. Vive nas suas entrelinhas, por vezes puxa pelo humor desconfortável, mas também expressa o quão fácil é a história repetir-se. E repetir-se com alguma destas figuras no activo: David Duke ainda é uma figura com bastante destaque nos media e com actividade social/política. Já agora, Spike Lee faz um óptimo trabalho em ridicularizá-lo.



E não é o ridículo pelo ridículo. É o ridículo do ódio, as suas fundamentações, bases, estrutura. E o ridículo da dor, desnecessária, que traz ao mundo. Assim, o espectador vai rir com o passado e a história que BlacKkKlansman retrata, mas vai passar a gostar ainda menos do presente, de como a história se repete em períodos de tempo tão curtos. O maior infiltrado em BlacKkKlansman não é o Stallworth de Washington/Driver, mas a história do ódio nas últimas décadas, anos e no agora nos Estados Unidos.

Os clichés existem por alguma razão. O de que a realidade bate a ficção ou de que se algo não existisse teria de ser inventado servem perfeitamente no caso de BlacKkKlansman: O Infiltrado, o mais recente filme de Spike Lee, e, acrescente-se, o seu melhor em anos (desde A Última Hora).Bom, no caso da frase feita "se não existisse teria de ser inventado" talvez não seja tanto assim, uma vez que o argumento de BlacKkKlansman, a ser inventado, apenas poderia existir como paródia ao subgénero cinematográfico blaxploitation durante o período áureo da blaxploitation (nos anos 1970). Só que nos 70 havia pouco espaço para uma paródia deste género.Felizmente, estamos em 2018. Spike Lee resolveu pegar nas memórias de Ron Stallworth, o primeiro polícia negro do departamento de polícia de Colorado Springs e, também, o primeiro polícia negro a infiltrar o Ku Klux Klan. Leu bem, caro leitor. No final dos anos 70, Ron Stallworth vê um anúncio num jornal local a convocar pessoas para o clube KKK local. Admirado com a situação resolve fazer o que qualquer pessoa sensata não faria, especialmente se fosse afro-americano: ligar para lá. A partir daqui estabelece uma relação com os membros. Stallworth mantém a conversa durante nove meses ao telefone e um colega seu (interpretado por Adam Driver), caucasiano, aparece fisicamente nos encontros. Ron Stallworth consegue um cartão de membro do KKK assinado pelo próprio David Duke (Topher Grace, no papel da sua carreira mais à medida da sua cara de disparate), na altura o presidente do KKK.