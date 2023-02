Biografia oficial dos Da Weasel chega em abril

Os Da Weasel vão publicar uma biografia oficial em abril. O título do livro escrito pela jornalista Ana Ventura é Uma Página da História e relata os 30 anos da banda de Almada.



A jornalista recorre ao discurso direto dos membros atuais dos Da Weasel: Carlos Nobre (Carlão/Pacman), João Nobre (Jay), Virgul, Pedro Quaresma, Guilherme Silva e DJ Glue. O livro resulta de "um ano de longas conversas" e tem data de lançamento prevista para 27 de abril. "Todos os membros da banda abrem a porta da toca da Doninha para partilhar as suas memórias e alguns dos segredos que, até agora, nunca foram revelados", avança o comunicado da Showtime Books.





O livro nasce de entrevistas entre os seis membros da banda e a jornalista, falando sobre o passado e também sobre o presente.Os Da Weasel formaram-se no início da década 90 em Almada e são considerados como uma das bandas pioneiras do hip hop em Portugal. Separaram-se no final da primeira década do século sem nunca darem grandes pormenores sobre o motivo da separação. Juntaram-se para um concerto em 2020, tendo sido adiado devido à pandemia e que só veio a concretizar-se o ano passado, no Alive. Este ano voltam a atuar, desta vez no Festival Marés Vivas.Ana Ventura é jornalista e autora da biografia dos Xutos & Pontapés, À Minha Maneira.