O paraíso aqui ao lado

Clima privilegiado o ano inteiro, praias de sonho, natureza, cultura, diversão... É muito fácil deixar-se seduzir pelas ilhas Canárias. Um paraíso situado em pleno Atlântico com oito ilhas, cada uma delas com a sua própria essência e personalidade.

As Canárias são também natureza: quatro parques nacionais e reservas da biosfera em todas as ilhas. Deixe-se surpreender pelas paisagens vulcânicas de Lanzarote, pelo Teide (vulcão inativo que é o pico mais alto de Espanha, em Tenerife), pelas praias de dunas de Fuerteventura e Gran Canaria, pela exuberância de El Hierro ou pelos verdes bosques de La Palma e La Gomera.

Os encantos de Tenerife

A maior ilha das Canárias é um dos principais destinos turísticos de Espanha. A primeira imagem que nos invade a mente são as extensas e paradisíacas praias de areia preta. Sim, estamos a falar de Tenerife. Mas não se engane: este destino tem muito mais encantos do que praias de areia vulcânica. Se está a pensar viajar nas férias de Carnaval, este é sem dúvida um destino a considerar.

As paisagens verdes em contraste com as vulcânicas, as praias de areia preta e os areais de areia dourada são fatores que competem com uma gastronomia que cada vez ganha mais importância. A cozinha, simples e tradicional, destaca-se pela riqueza de sabor, graças à utilização de produtos frescos e variados. Das entradas, com o típico queijo de cabra, aos pratos em que o peixe fresco, os frutos tropicais e as verduras exóticas são reis, tudo se conjuga e acompanha com distintos vinhos da ilha. Tinto, branco ou rosé, todos conseguem incorporar no seu sabor o clima e a geologia de Tenerife. É uma autêntica experiência gastronómica.

Em Santiago del Teide, encontra a cidade Los Gigantes, que detém uma das principais atrações geológicas da ilha - uma composição rochosa que se eleva do mar e que pode atingir os 800 metros. É uma paisagem fascinante, que deixa qualquer um impressionado. Outras atrações para os amantes da natureza incluem também o céu. Sim, leu bem. Tenerife tem uma ampla oferta de excursões dedicadas à observação de astros, uma vez que o céu noturno da ilha é extraordinariamente limpo e convidativo a passeios a dois.

A cidade San Cristóbal de La Laguna, situada na província de Santa Cruz, foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO e destaca-se pela fusão extraordinária do espírito colonial americano com a essência senhorial canária. O equilíbrio entre o espírito antigo, marcado pelos monumentos e palacetes, e o espírito moderno e universitário faz desta cidade outra das muitas paragens obrigatórias em Tenerife.

A ilha na qual Agatha Christie se refugiou na década de 20 é um mundo cheio de tesouros e com variadíssimas atrações. É um destino que deve estar em qualquer bucket list.

Os contrastes de Gran Canaria

Imagine um pequeno continente no qual tem de tudo o que precisa para fazer com que todos os dias sejam especiais? Assim é Gran Canaria, uma ilha cheia de contrastes.

A sua vibrante capital, Las Palmas, oferece uma grande oferta de lazer, para além de ser um verdadeiro referente para os amantes das compras e dos desportos aquáticos. A norte, encontrará encantadoras povoações de pescadores, perfeitas para descansar e desfrutar da gastronomia. No Sul, vai adorar as paisagens infinitas das suas praias de dunas que o vento molda todos os dias. Sejam quais forem as suas preferências, a diversão está assegurada.

Passear pelo centro histórico, o bairro de Vegueta, ver a catedral de Santa Ana, com a sua mistura de estilos gótico, renascentista e neoclássico, e com as suas imponentes torres gémeas, percorrer as encantadoras e animadas ruas adjacentes à catedral, cheias de fachadas coloridas e aproveitar para visitar o mercado de Vegueta.

Uma das experiências inesquecíveis que poderá viver em Gran Canaria é a observação de cetáceos. Não é necessário ir muito longe da costa para encontrar golfinhos, rorquais, baleias-piloto, cachalotes... Se gosta de paisagens e da natureza selvagem, no parque natural de Pilancones sucedem-se planaltos e falésias que proporcionam passeios de grande beleza.

No município de Tejeda, em pleno coração da ilha, encontrará o parque rural de Roque Nublo, declarado Reserva da Biosfera. O espaço natural mais extenso de Gran Canaria abarca 30 municípios, e oferece-lhe formações rochosas singulares, miradouros de sonho e trilhos para conhecer todos os seus segredos.

A magia de Fuerteventura

A segunda maior ilha do arquipélago oferece paisagens muito pitorescas, como a mítica montanha Tindaya, à qual os indígenas atribuíam propriedades mágicas.

As grandes planícies onduladas, a lista infindável de praias de areia branca e águas cor de esmeralda caracterizam esta ilha que o cativará pela sua beleza e que está catalogada como Reserva da Biosfera.

Visitar o miradouro de Las Peñitas e o Morro Velosa, obra de Cesar Manrique, é obrigatório. O parque natural de Corralejo, um campo de dunas que alberga inúmeras espécies endémicas e o parque natural do Islote de Lobos, visitável apenas por barco, são autênticos refúgios de serenidade. Piscinas naturais, praias de sonho, onde os amantes do windsurf se sentem no paraíso, mergulho, vela, surf, esqui aquático, pesca… todos os desportos náuticos são possíveis numa ilha cheia de aventuras!



La Palma Existem lugares que lhe proporcionam momentos únicos, mágicos... instantes que o fazem pensar “isto é o que eu sempre quis viver”. Lugares cúmplices consigo e com os seus gostos. E La Palma, “La Isla Bonita”, nas ilhas Canárias, é um deles. São poucos os lugares onde é possível passar da majestosidade de estar no teto da ilha até chegar à costa. Do amanhecer com o horizonte mais vermelho e a silhueta do pico mais alto de Espanha, até o fim de tarde mais azul acompanhado de um agradável vinho da ilha. Em La Palma, passa de uma maravilha a outra em pouco tempo. Descubra isso numa ilha com dimensões de conto de fadas!

Mais informações: www.spain.info e www.holaislascanarias.com