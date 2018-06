Backwards é o mais recente álbum de Sequin e está em digressão

"Adoro dançar. Faço este tipo de música para poder dançar como gosto"



"Comecei a compor este disco em 2015 e produzi-o com o Bruno [Cardoso] em 2017. Senti que as minhas músicas beneficiariam da sensibilidade dele"



"A entrada da guitarra, um instrumento mais orgânico, foi uma das grandes mudanças deste álbum"



"Nunca tinha tido este registo mais descontraído, quase sussurrado"



"Nunca tinha tido este registo"



"Compus todas as músicas de Born Backwards. Comecei com 16, mas só 11 chegaram ao fim"



"Quando tenho tempo livre, a última coisa que me apetece fazer é ouvir música"



"Não me sinto preparada para cantar em português. De momento sinto que, mesmo estilisticamente, fica mais bonito se cantar em inglês"



"Dar concertos é a melhor parte. O de Paredes de Coura, em 2014, ficou-me na memória. Correu muito bem e não esperava ter tanta gente, às 18h30, a cantar as minhas músicas"



"Consumo música de forma muito lenta. Moullinex e Xinobi estão entre os meus favoritos"



"Faço isto, mas também sou professora de canto. Dou aulas e dou concertos. A minha vida é só música. Não é fácil, mas estou a conseguir"



"Já senti o machismo na pele - como surpresa por compor as minhas músicas. Tento que as pessoas percebam que isso não pode acontecer"

É o terceiro álbum de Ana Miró sob o pseudónimo Sequin e o segundo longa-duração, já que fez um EP (Eden, 2016) entre o Penelope de estreia (em 2014) e o novo Born Backwards, que apresentaou no Hard Club, Porto, no passado sábado, 19.Ana Miró tem 29 anos e é de Évora, onde estudou teatro, enquanto tocava com amigos. Sequin compõe as músicas sozinha, mas ao vivo partilha o palco com Filipe Paes (teclas), Tiago Martins (baixo) e Gonçalo Duarte (guitarra). Sequin vai ainda actuar em Coimbra (26/5), Évora (7/6) e Figueira da Foz (15/6)."O Bruno [Cardoso] trouxe umas dinâmicas e a ambiência que costumo ouvir nas suas músicas [enquanto Xinobi]. A electrónica dele é muito despida""Sequin pronuncia-se como rainha do mar em inglês: "sea queen". E não "sequím"ou "séquien"