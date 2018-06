A Ceia do Marquês, gastronomia aliada à história e à arte

Experiência cénica, gastronómica e histórica, A Ceia do Marquês tem um jantar transmontano como prato forte

Não é habitual comer-se especialmente bem quando a refeição é um complemento a uma proposta artística - basta lembrar casinos, casas de fado ou festivais. Isso não se aplica, felizmente, à "experiência cénica, gastronómica e histórica" (citando a organização) A Ceia do Marquês, que estreou (com cinco mesas, cada uma para dez pessoas) no Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-Velha, no dia 13, a data de nascimento do tal ministro de D. José que reconstruiu Lisboa após o terramoto.



Repete até 8 de Junho, quando estreia nova criação do género, dedicada a outro vulto ligado ao concelho de Oeiras (de que o marquês era conde): o general Gomes Freire, herói militar com fim de vida indigno (acusado de conspiração), tal como o do marquês, cujos últimos cinco anos - velho, fragilizado, perseguido pelos inimigos e rodeado pelas leais mulher e filha - são a matéria da peça, um original criado por um elenco competente, liderado por Carlos Paiva.



Não se espere grande complexidade: são oito cenas breves, com factos históricos resumidos e sem cenário. Se fosse só uma peça de teatro deixaria muito a desejar, mas chega bem como condimento da belíssima ceia da chef transmontana Fátima Morais (que usa ingredientes de Mondim de Basto), com destaque para o bacalhau com broa e a opção vegetariana (caril de tofu). Não é barato, mas recomenda-se. Prova que é possível equilibrar qualidade gastronómica e originalidade. Já não é pouco.



A Ceia do Marquês

Palácio dos Aciprestes

Av. Tomás Ribeiro, 18, Linda-a-Velha

5.ª, 17, 24 e 31/5 e 8/6, 20h30

€35