As Beiras estão com vontade de se mostrar

Indo vagarosamente pela N231, com o maciço central da serra da Estrela a envolver-nos, tropeçamos noutro maciço central, desta feita esculpido em betão e rodeado de vinhas. É a adega da Caminhos Cruzados, um edifício em forma de X com assinatura do arquiteto Nuno Pinto Cardoso e projetado para abrigar os vinhos da Quinta da Teixuga.Liderada por Lígia Santos, a Caminhos Cruzados, com a sua adega moderna, é desde 2017 uma porta aberta para descobrir o novo Dão. Visitas à adega com provas de vinhos (a partir de €6), almoços vínicos com pratos regionais temperados por mão caseira e provas acompanhadas pela enóloga Carla Rodrigues (€35 por pessoa), piqueniques (€25) e peddy papers (€20) na vinha, atividades lúdicas como "E hoje o enólogo sou eu", onde cada participante cria o seu próprio blend (a partir de €25), ou o jogo dos aromas para identificar cada casta da região (€15), são alguns dos programas que a mãe dos vinhos Titular e Teixuga tem. Se o tempo for curto, dê um passeio pela quinta e descubra os simpáticos animais a que a Caminhos Cruzados dá abrigo. No fim da visita, com ou sem souvenires da loja de vinhos, regresse à N231 para continuar a viagem até Viseu.Quando Grão Vasco pintou em 1506 o retábulo de São Pedro para a capela lateral direita da Sé de Viseu estava longe de imaginar que em 2016 o artista italiano Basik se ia inspirar na sua obra para pintar um mural na fachada lateral de uma casa antiga da Rua Serpa Pinto. A cidade onde o nome maior da pintura renascentista portuguesa exerceu quase toda a sua atividade, sob o mecenato do bispo D. Miguel da Silva, é hoje a cidade dos Tons de Primavera, um festival de arte urbana que em quatro anos espalhou 59 obras por Viseu.Escolas, mercados, quintas vínicas, juntas de freguesia foram reinventadas e abriram-se a novas linguagens.Passear hoje por Viseu é mais do que ir à Feira de São Mateus, em agosto e setembro, visitar o Museu Nacional Grão Vasco, para ver as principais pinturas e retábulos do mestre Vasco Fernandes ou espreitar a Cava de Viriato, onde se insurge a estátua do líder Lusitano. Há que ir atento pelas ruas, de olhos postos em prédios e paredes outrora devolutos, hoje convertidos em mostras de arte urbana.É o que acontece com uma das esquinas da Rua Augusto Hilário, no centro histórico, perto do restaurante tradicional O Cortiço, onde o portuense Frederico Draw desenhou em 2015 o rosto de uma mulher, como se fosse um esquisso a carvão, com os dedos entrelaças num cacho de uvas. "Este é um dos murais mais fotografados da cidade", diz Henrique Ribeiro, do departamento de Turismo da Câmara, que, por falar n’O Cortiço, nos guia até à homenagem a D. Zeferino, o fundador do restaurante cinquentenário que faleceu em 1983."É uma das personalidades mais admiradas na cidade" e não por acaso a dupla Draw & Contra pintou-o na Rua Ponte de Bau, junto ao funicular. Finando o périplo pelas obras e pelo centro histórico, não se esqueça de parar na confeitaria Amaral para comer o bolo em forma de "V" que homenageia o herói Viriato.Deixamos a street art para seguir pela serra de São Macário até à Aldeia da Pena. A viagem é digna de paragens, ora para espreitar o miradouro de São Macário, com vista para a serra da Freita, ou para contemplar as planícies em altitude que por alturas do calor estão repletas de queiró, a "planta que dá o melhor mel", segundo o Sr. Arouca, que encontramos na oficina e na loja que tem na Aldeia da Pena.António molda xisto e ardósia com olho clínico, construindo casas em miniatura que fazem lembrar as reais que dão encanto a esta aldeia do concelho de São Pedro do Sul. "São feitas como deve ser, tudo à mão", diz, "não há uma igual à outra".Desde que a aldeia foi nomeada para as Sete Maravilhas de Portugal, na categoria de aldeias remotas, há mais curiosos a arriscar a descida íngreme para a visitar e muitos são os que levam de recordação uma das casinhas do Sr. Arouca (€20) ou outro dos produtos artesanais que ele e a mulher, Augusta (73 anos), moldam neste cantinho.Uns passos abaixo, é a hospitalidade de Ana e Alfredo Brito que nos recebe na Adega Típica da Pena. Neste restaurante de mesas e bancos corridos, esplanada a dar para um vale com ovelhas e cabras a pastar, há grelhados feitos na brasa por Alfredo, como costelinhas de vitela, cabrito ou fêveras de porco, "tudo de criação própria" (€10). Durante o fim de semana, ou por marcação, Ana dá largas à vitela ou ao cabritinho assado no forno a lenha, ao pica no chão e a outros pratos tradicionais de confeção mais demorada (média €20).Além dos pergaminhos do restaurante, aberto corria o ano 1999, a história de Ana e Alfredo merece que nos sentemos para a ouvir com atenção. Há 20 anos decidiram deixar Lisboa para morar nesta aldeia recatada, "ainda os pais de Ana eram vivos", ela que é natural da Pena, ele de Cova da Beira. "Arrisquei", continua Alfredo, "porque gosto de estar isolado e em contacto com a natureza".Desse risco nasceu um restaurante, algum artesanato, licores e Mariana, o primeiro bebé da Aldeia da Pena em 39 anos de marasmo. Hoje Mariana, que estuda em Viseu de segunda à sexta e vem para casa ao fim de semana, já tem 18 anos e uma irmã mais nova, a Margarida, de 12.