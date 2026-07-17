Artista palestiniano Saint Levant dá concerto em Portugal em dezembro

Nascido em Jerusalém, Saint Levant passou a infância em Gaza e editou o primeiro EP, "From Gaza, With Love", em 2023. Os bilhetes para o concerto já estão disponíveis.

O artista palestiniano Marwan Abdelhamid, de nome artístico Saint Levant, vai estrear-se em Portugal no próximo dia 1 de dezembro, com um concerto no espaço LAV - Lisboa ao Vivo, anunciou esta sexta-feira a promotora Last Tour.

O concerto está integrado na digressão internacional de Saint Levant, "Layali Al Afandi", "inspirada na era dourada dos cabarés do Levante, na década de 1990", acrescenta a promotora.

Saint Levant nasceu em Jerusalém, filho de uma mãe franco-argelina e de um pai sérvio-palestiniano, e passou a infância em Gaza, experiência que viria a inspirar o seu EP de estreia, "From Gaza, With Love", editado em 2023, que antecedeu o seu primeiro álbum, "Deira", publicado em 2024.

O músico combina influências da música tradicional árabe com R&B e hip-hop, assumindo "a pluralidade da sua herança cultural, da comunidade árabe espalhada pelo mundo e da luta palestiniana na diáspora", segundo a apresentação do concerto.

Quando da passagem da digressão por Melbourne, na Austrália, no passado mês de junho, o jornal britânico The Guardian salientou que Saint Levant "canta e rima em árabe, inglês e francês num 'pop R&B' suave que mistura a estética 'vintage' e as influências modernas da música Raï do Norte de África".

A música de Saint Levant "poderia permanecer apolítica em termos de conteúdo", mas "Gaza ainda está ocupada por Israel, que continua a devastação", por isso, embora as suas canções incorporem "a fuga da música pop, também refletem as realidades mais sombrias", escreveu The Guardian.

Em Melbourne, o repórter do jornal britânico deu conta do início do concerto com "On This Land", canção inspirada num vídeo gravado após o 07 de outubro de 2023, de jornalistas em Gaza a cantar "Sawfa Nabqa Hawa", um hino da Primavera Árabe, e de apelos "subtis e explícitos" que fez durante a atuação, à solidariedade entre nações árabes e povos oprimidos a nível global.

O repórter do The Guardian afastou de qualquer modo "uma atmosfera sombria", no concerto na Austrália, uma vez que Saint Levant "interpreta até as suas canções mais políticas com o à-vontade casual de um galã".

No final de uma atuação que incluiu canções próprias, clássicos libaneses e até 'covers' de George Michael e um 'remix' de Shakira, Saint Levant foi acompanhado por um DJ, que The Guardian revelou ser o pai do músico, "o arquiteto e antigo proprietário do hotel Al Deira, em Gaza, bombardeado e destruído pelas forças israelitas".

As canções de Saint Levant "conquistaram uma audiência global", escreve hoje a promotora Last Tour, sublinhando o lançamento do álbum de estreia, 'Deira', "projeto que estabeleceu as bases emocionais e sonoras do universo artístico" do músico, estendendo a sua influência, tanto na moda como na cultura em geral, "a uma geração que está a redefinir a arte árabe nos seus próprios termos, guiada por um sentido inabalável de identidade".

O concerto de Saint Levant, "inspirado na era dourada dos cabarés do Levante da década de 1990 - um período marcado pela elegância, pelo otimismo despreocupado e por uma sofisticação singular na moda e na música, que ajudou a moldar a cultura popular árabe contemporânea - é concebido como uma experiência narrativa que se desenrola numa viagem cinematográfica pela atmosfera, rituais e universo emocional dessa época", descreve a Last Tour.

"Reunindo música, cenografia e narrativa", o concerto "recria o 'glamour' da lendária vida noturna de Beirute, ao mesmo tempo que evoca a memória cultural que esse período deixou em todo o mundo árabe".

A digressão de Saint Levant passa por cidades dos Estados Unidos e do Canadá, de França, Irlanda, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Itália e Espanha, antes de chegar a Lisboa, e de seguir depois para Marrocos, Grécia, Turquia e Omã, segundo o 'site' do músico.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa estão disponíveis em Lasttour.org/pt e Feverup.com.