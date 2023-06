O Homem-Aranha somos nós: a história de uma saga que não acaba

As mais lidas GPS

O Thor tem piada, o Batman agrada pela pretensa seriedade e o Hulk esmaga, mas o Homem-Aranha somos nós. Dúvidas houvesse, o novo filme "Através do Aranhaverso" está aí para prová-lo.

O novo filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" é o 10º da saga só neste século e chega aos cinemas esta quinta-feira, 1 de junho D. R.

Há muitas razões para o constante regresso ou expansão do universo Aranha a que se tem assistido. Peter Parker, o Homem-Aranha original, é um adolescente/jovem adulto relacionável. De origens humildes, a tentar vencer na vida (trabalha e estuda ao mesmo tempo) e com ligações familiares que são o sustento para a sua sobrevivência. Dúvidas? Basta lembrar a grande frase do primeiro filme de Sam Raimi, de 2002: “Com grande poder vem grande responsabilidade.”