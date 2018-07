Crítica de cinema: Nico 1988

"É uma excelente interpretação que sustenta um filme que está apenas interessado em ser um espelho para Nico", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

"Já estive em cima, já estive em baixo - ambos os lugares são vazios." A afirmação é de Nico, a diva dos The Velvet Underground e de Andy Warhol, que em 1986 fez a sua última tournée a solo. Susanna Nicchiarelli retrata a cantora e ex-modelo com uma mistura de admiração e crueza: aos 47 anos, cansada de ser definida pelo seu passado, viciada em heroína, separada do seu filho que está hospitalizado, Nico parece uma mulher a quem já nada interessa. Mas a realizadora e Trine Dyrholm encontram, mesmo assim, alguns sinais de resistência, como os sons que ela vai descobrindo e gravando ou um modesto concerto que corre melhor.



É uma excelente interpretação que sustenta um filme que está apenas interessado em ser um espelho para Nico, transformando as restantes personagens em meros espectadores.



Nota: 3 estrelas e meia



De Susanna Nicchiarelli

ITA. • Biográfico • M16 • 122m

Com Trine Dyrholm e John Gordon Sinclair