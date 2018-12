A Pantone já elegeu a cor do ano de 2019

Depois do Ultra-Violet ter invadido as peças de Moda e Beleza como o tom de 2018, a Pantone acaba de anunciar a cor do ano de 2019: Living Coral 16-1546.

"Em reacção ao ataque da tecnologia digital e dos média sociais, que cada vez mais se incorporam na vida quotidiana, procuramos experiências autênticas e imersivas que possibilitem conexão e intimidade." escreveu a marca ao anunciar a nova aposta no site. Para a Pantone, simboliza a nossa necessidade inata de optimismo e de alegria.

A cor é, por isso, vibrante, mas suave, é quente e estimulante, ao mesmo tempo proporciona conforto. O tom evoca ainda a Natureza - os tons dos recifes de corais que fascinam e hipnotizam dentro do mar. "A cor é uma lente equalizadora através da qual vivenciamos nossas realidades naturais e digitais e isso é particularmente verdadeiro para o Living Coral. Com os consumidores cada vez mais interessados em ter interacção humana e conexão social, as qualidades humanizadoras e animadoras deste alegre tom provocam boas reações", declara Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Instituto da Cor da Pantone.