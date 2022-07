Craque no futebol, meteu-se no narcotráfico e foi condenado, mas ofereceram-lhe a salvação na forma de uma amizade perigosa.

“Parecia que estava num filme”, disse Jimmy Keene à imprensa depois de ter publicado a sua autobiografia, In with the Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption, escrita em parceria com o escritor e editor Hillel Levin, em 2010.