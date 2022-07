O regresso do deus Thor já está nas salas

As mais lidas GPS

Foi já em 2017 que estreou o último filme com o herói da Marvel, Thor: Ragnarok. O êxito ditou uma nova sequela, que chega agora a às salas.

“Ele trabalhou imenso a parte física, não o mostrar seria um crime contra a humanidade. No filme vão ter direito ao Hemsworth integral”, garantiu o realizador de Thor: Amor e Trovão, Taika Waititi, depois de muitos fãs se queixarem por a sua cena de nudez – com o protagonista em frente a Zeus, o rei dos deuses, interpretado por Russell Crowe – ter sido censurada no trailer.