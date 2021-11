A história do primeiro hotel de cinco estrelas do Porto

Inaugurado em 1951, o Infante Sagres foi o primeiro hotel de cinco estrelas do Porto. Mantém-se na vanguarda da elegância, do conforto e do saber receber.

Delfim Ferreira era um dos homens mais ricos em Portugal em meados do século XX, mas tinha um problema: faltava-lhe um espaço onde pudesse receber os amigos nas condições apropriadas a alguém do seu estatuto. Afinal, hotel com credenciais de cinco estrelas era algo então inexistente na cidade do Porto. Vai daí, o empresário — que até à Segunda Guerra Mundial se dedicava à indústria têxtil e que em 1945 se virou para os negócios da eletricidade — tratou de construir um à sua imagem.