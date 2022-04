A história de uma babysitter negra e de uma mãe branca

As mais lidas GPS

Uma jovem negra dança com uma criança branca num supermercado e, ato contínuo, é acusada de rapto. O momento é o motor de uma série de eventos que expõem o que significa “sistémico” em “racismo sistémico”.

Começamos mal se ignorarmos que Os Melhores Anos é a história de uma jovem negra contada por uma jovem negra. No seu livro de estreia, Kiley Reid, de 34 anos, fala sobre o que sabe: em 2022, um antirracista não tem de se preocupar só com os racistas – tem de perder bastante tempo com os bem-intencionados.