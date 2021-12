A vista, o conforto, o spa e os novos restaurantes do Tivoli Carvoeiro

É da praia de Vale Centeanes, a um quilómetro do hotel Tivoli Carvoeiro e quase sempre abrigada do vento, que partem os barcos da Centianes Boat Trip (€22 por adulto, €12,50 por criança a partir dos 6 anos). Pouco mais de uma hora basta para conhecer as célebres falésias, escarpas e grutas que dão fama à região: da Gruta do Paraíso à Praia do Carvalho, sem deixar de fora o centenário Farol de Alfanzina, a Praia do Benagil e a Gruta do Crocodilo.