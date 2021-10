A casa de férias de sonho

Em Montargil, no Alto Alentejo, o tempo passa devagar – e a isso talvez ajude o facto de poder sentir-se em casa mesmo estando longe da sua morada. No Nau Lago Montargil & Villas tem 11 moradias com dois e três quartos, vista para o lago, piscina privada e refeições entregues à porta.

Deve ser isto a felicidade no primeiro mundo: pegar num saco de viagem e perceber que só precisamos de um fato de banho, pegar no carro e perceber que só precisamos de gasóleo para uma hora e 20 de viagem e, por fim, pegar na chave da villa e perceber que só vamos precisar de não entrar em hipotermia com as 19 horas/dia que contamos passar dentro da piscina.