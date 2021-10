O que leva uma rapariga a ir trabalhar para as limpezas?

STEPHANIE LAND só queria sair da terriola onde nasceu, ir para uma boa universidade e tornar-se escritora, mas um caso fugaz de verão, que resultou numa gravidez indesejada, alterou-lhe os planos. De repente, aos 28 anos, foi obrigada a tornar-se empregada de limpeza para se sustentar e ao bebé. Mas a sua veia literária impôs-se: da experiência fez a matéria-prima de Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, um dos maiores bestsellers nos Estados Unidos em 2019, graças à sua capacidade para descrever a sua vida dramática com um toque de humor.