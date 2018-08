A adolescência impossível, por Jason Rekulak

Fortaleza Impossível

Billy Marvin tem 14 anos e um sonho: ser um dos melhores programadores de videojogos do mundo. Só que Billy Marvin vive também um pesadelo: é que ele tem 14 anos em 1987 e, por isso, os seus sonhos são tão limitados como um computador de 64k. Com uma mãe que trabalha à noite, dois amigos com propensão para encadearem sarilhos e zero namoradas, a conta é-lhe fácil de fazer: o tempo sobra-lhe para aventuras.Fortaleza Impossível, o primeiro livro de Jason Rekulak, já apelidado de "declaração de amor aos anos 80" por David Ebershoff, autor de A Rapariga Dinamarquesa, é-nos narrado por Billy. Entre códigos de programação do DOS, Billy conta como numa tarde os seus dois amigos, Clark e Alf, lhe entram em casa com uma novidade que é um escândalo: Vanna White, a apresentadora da Roda da Sorte (programa de tele-visão visto por 40 milhões nos Estados Unidos), tinha posado para a Playboy. Billy, Clark e Alf tinham de ter aquela revista.Os planos que traçam para conseguirem comprar a revista vão falhando até que os três decidem que só há uma maneira de conseguirem ver a lingerie de Vanna White (bem como um ou outro nu): roubar. Só que nem roubar é fácil para três adolescentes dos anos 80.Depois de muitas conversas em cima das bicicletas, cedências de parte a parte e desvarios de Clark e Alf, o plano assume proporções épicas (como se Robin Hood, MacGyver e os 40 ladrões se tivessem juntado à esquina) e, claro, sobra para Billy. Billy fica então incumbido de se aproximar de Mary Zelinsky, filha do aterrador dono da loja de conveniência onde a revista se vende, para assim conseguir acesso ao código que abrirá caminho para um assalto genial.Mary, contudo, não é uma adolescente qualquer. Mary adora programação e, entre linhas de código, conquista o coração do ladrão. Aquilo que começa como uma aventura parece transformar-se num romance. Billy apaixona-se, mas não pode deixar os amigos sem Vanna White (até porque, num movimento clássico dos anos 80, toda a escola já está em lista de espera para receber fotocópias da revista).Fortaleza Impossível não podia ter mais referências dos anos 80. Os nerds, claro, adoram - e o livro de Jason Rekulak dá-lhes hoje aquilo de que eles mais gostam: a nostalgia dos anos 80.Jason Rekulak, que escreve Billy a pensar nos seus tempos como adolescente, disse já em entrevistas que uma das suas personagens preferidas é Mary. "Foi divertida de escrever porque ela está à frente do seu tempo: ela está a desenhar código em 1987, muito antes de a programação ter sido abraçada pelas mulheres. Recentemente mostrei o livro a Dona Bailey, uma das primeiras mulheres a ser contratada pela Atari no início dos anos 80; Dona era a programadora do clássico Centipede. Ela disse-me que adorou o livro e a personagem da Mary em particular - o que, para mim, deve ter sido o ponto alto de toda esta experiência."Consciente de que os seus leitores serão, talvez numa larga maioria, adultos que foram adolescentes nos anos 80, Jason criou para eles um videojogo. O jogo foi baseado no jogo criado por Billy e Mary em Fortaleza Impossível (o que significa que inclui cavaleiros, princesas e ogres) e pode ser jogado no site oficial do escritor, jasonrekulak.com. Jason espera que todos os leitores experimentem o jogo (que fez em parceria com o programador Dan Vecchito) e que lhe deixem um email se conseguirem superar a sua marca.Editora Saída de Emergência