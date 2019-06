Infelizmente, a taxa de criminalidade significa que nem todas as partes da cidade podem ser exploradas à vontade, mas serviços de boleia partilhada baratos tornam fácil movermo-nos em segurança.Empoleirado lá no alto, bem acima da Baía de Todos-os-Santos, na Alta da Cidade, o bairro do Pelourinho é o coração do centro histórico, um emaranhado de ruas calcetadas e edifícios coloniais de cores garridas, com varandas de ferro forjado, que é tão animado quanto propício ao Instagram. Grupos de tocadores de tambores vão desferindo golpes ritmados pelas ruas fora - quando se tornarem demasiado estridentes, fuja para uma das bolsas de cultura, como o Museu Afro-Brasileiro (entrada 6 reais ou cerca de €1,37). Não perca os 37 painéis de madeira entalhada dos orixás - espíritos do Candomblé, a prática religiosa que impregna a vida local -, da autoria do argentino Carybé. A oitocentista Igreja e Convento de São Francisco, com a sua talha dourada, vai deixá-lo boquiaberto - não feche a boca ao sair, que vai querer experimentar o gelado Caraíba (acerola, gengibre e limão) no Le Glacier Laporte do outro lado da rua. O Pelourinho é favorável ao turismo? Sim. Deve ter cuidado com os carteiristas? Sim. É possível visitar Salvador sem andar a vaguear pelas ruas? Nem pensar.Suba a Ladeira do Carmo, passando a Igreja do Carmo e indo até ao bairro que se lhe segue, Santo Antônio Além do Carmo. Esta área batizada com tão pouca criatividade, mas encantadora e cada vez mais na berra, tem ateliês, cafés e bares com música ao vivo ao longo do seu principal - único - eixo, a Rua Direita de Santo Antônio. A maior parte dos estabelecimentos do lado ocidental tem vistas deslumbrantes da baía, por isso dê um salto a um deles para uma olhadela e um café ou uma cerveja ao pôr do sol. Lembre-se apenas de arrancar para o Forte da Capoeira por volta das 19h, para assistir a uma demonstração de capoeira, a hipnotizante tradição tipo artes marciais, com origens em rituais africanos, trazida para o Brasil durante o esclavagismo e proibida por lei até pleno século XX.A Mouraria é um bairro pacato e mais abaixo, na encosta, de ruas calcetadas com restaurantes e bares que se mantiveram sem ser abonecados para os visitantes. É também o sítio onde se vai pelas lambretas, um prato de amêijoa local tão saboroso e suculento que quando o empregado da Mistura Perfeita traz um tacho delas, com cebola e coentros (19,90 reais [€4,55]), vem um copo de molho a mais a acompanhar. O prato dará para dois, se começar pelos bem recheados pastéis de caranguejo, a versão brasileira de uma empanada. Experimente uma caipirinha - pode pedi-la com umbu, um fruto verde de sabor meio citrino, a que por vezes se chama ameixa do Brasil. Se lhe apetecer uma sobremesa, vendedores ambulantes tolerados pelo restaurante vão atendê-lo por cerca de 5 reais [€1,15].O Bar do Espanha era um tradicional bar de esquina gerido por uma família espanhola no Bairro dos Barris, na Baixa de Salvador, que existiu a partir de 1920. Em 2017, quando o seu proprietário já com 90 anos começou a fazer planos de o fechar, dois clientes compraram o estabelecimento. Arthur Daltro e Uiara Araújo alteraram ligeiramente o seu nome para Velho Espanha, preservando os tetos de madeira, restaurando o chão de tijoleira e mantendo um menu simples e a preços acessíveis, com cerveja e petiscos de bar. Aos fins de semana há música ao vivo: samba ou um género (de designação autoexplicativa) chamado samba-reggae. Não se ouvem covers, ou antes, ouvem-se poucos - os proprietários preferem bandas que compõem a sua própria música.Partir de Salvador sem experimentar a moqueca seria tão absurdo com uma viagem a Nápoles sem pizza. Este guisado local de marisco é cozinhado com leite de coco e exibe o tom alaranjado do azeite de dendê. A versão deste prato servida no restaurante Donana é muitíssimo bem-vista: ficou em 1º lugar nos Prémios Comer e Beber e foi classificada como a 2ª melhor da cidade por um dos empregados - estilo "só a minha mãe faz melhor". A versão com camarão vem atulhada da pescaria do dia e é acompanhada com arroz, pirão (um prato de mandioca tipo polenta) e farofa tingida por dendê (farinha de mandioca frita), por 108,90 reais [cerca de €25] para dois.Jorge Amado é o filho literário favorito de Salvador, com os seus romances a desempenharem o duplo papel de retratos da Salvador e Baía do século XX. A casa que partilhou com a sua segunda mulher, Zélia Gattai - uma conceituada escritora -, até à sua morte, em 2001, é hoje um museu. A Casa do Rio Vermelho (20 reais [perto de €4,60]), batizada em honra do bairro onde se situa, é o lar da sua peculiar coleção de arte, com forte acento nos sapos, bem como da sua biblioteca, da correspondência com outros autores e de uma apresentação multimédia de brasileiros famosos lendo excertos da sua obra. (Dona Flor e os Seus Dois Maridos seria uma boa escolha para preparar a sua viagem).O restaurante, e o bar logo ali ao lado, da família Guerra transformaram uma pequena praça caseira no Bairro Garcia num procurado destino de comida e bebidas. Primeiro chegou o Larriquerrí, servindo aquilo a que o filho, Gabriel, chama "cozinha de memória afetiva": receitas de família que ele e o irmão, Guilherme, comeram enquanto cresciam saídas da cozinha da mãe (Rosa). As trouxinhas de carpaccio, pacotinhos feitos com dois bifes fininhos recheados com creme de ricota e salpicados de pesto e parmesão, explodem na boca. A massa mezzaluna, com recheio de alperce e queijo brasileiro, ao molho gorgonzola é gloriosamente pouco subtil. Como o é também o ambiente da casa, um pouco caótico, à medida que Romildo, o pai, vai correndo de um lado para o outro encantando os clientes. Jantar para dois, com vinho, custa cerca de 250 reais [menos de €57,40]. O Larribar, ali perto, é um dos poucos sítios da cidade que leva a sério os cocktails. Observe enquanto o barista aprisiona fumo de um pau de canela a arder num copo, que em breve será enchido com o seu Ventura (25 reais [menos de €5,75]), que é basicamente cachaça amarga fumada.Propício para andar a pé, o Bairro Rio Vermelho, situado junto à orla costeira da cidade, é um dos polos de vida noturna de Salvador. Poderá começar pelo Chupito, onde a especialidade são shots. Nada de copos minúsculos de tequila - os chupitos são como mini-cocktails, que existem em alternativas infinitas escritas na parede, enquanto um DJ vai exercendo o seu domínio sobre uma diminuta pista de dança. À distância de um pequeno passeio pela marginal, o Teatro Sesi tem música ao vivo no "balcão" (preço de entrada, 20 a 30 reais [entre €4,60 e €6,90]. Ou sente-se cá fora, com uma cerveja, na festiva Praça da Dinha, assim chamada por causa de uma antiga vendedora de banca que oferecia pastelinhos de feijão-frade fritos, com ou sem camarão.Ao contrário do Mercado Modelo, na Baixa da Cidade, preparado para os turistas, a Feira de São Joaquim, na marginal, é um mercado gigantesco, maltrapilho e meio renovado onde, além dos inúmeros frutos, carne e órgãos de bichos, vai encontrar também ervas medicinais, óleo de dendê, infusões de cachaça e até rolos de tabaco enrolado com a grossura de cordas náuticas. O maior destaque vai para a ampla variedade de itens religiosos, como as coroas, as espadas e muito mais, tudo artesanal, numa loja chamada Ilê Alacorô. (Tome o pequeno-almoço antes de vir, a não ser que se atreva a provar mocotó - guizado de mão-de-vaca - na marginal).A meia hora de distância pela encosta acima, do lado do mar alto, fica o artístico Bairro de Itapuã, mais conhecido como a antiga terra natal de Vinicius de Moraes. Aqui, pode posar junto de uma afável estátua do artista numa pequena praça onde fica a sua antiga casa (ou ser o único visitante da história que não posa junto dela - a escolha é sua). O melhor marisco da cidade encontra-se no Mistura, um restaurante ali perto onde empregados elegantes servem clientela mais sofisticada - que misturam T-shirt e chinelo de enfiar no dedo. O prix fixe é um espantoso festim pelo preço-pechincha de 129,90 reais [cerca de €29,95]. Encha o prato com o buffet das entradas (robalo tártaro, ostras gratinadas), depois observe como a uma fiada de aperitivos se segue o prato principal (risoto de polvo, talvez?) e a sobremesa. Está a 15 minutos de distância de carro da atrativa Praia do Flamengo, caso queira passar o dia a preguiçar num clube à beira-mar, como o Lôro-Stella Maris.© 2019 The New York Times