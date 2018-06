Soão, o novo restaurante com ares do Oriente e que abre o apetite

No andar térreo fica a sala, com alguma iluminação natural e um longo balcão. Por trás deste surgem as escadas que conduzem à cave e, de repente, parece que estamos num filme de Bruce Lee e que algo ilegal poderia estar a passar-se nos quatro individuais que permitem uma refeição mais discreta e demorada. Estamos num simulacro de taberna asiática.





Soão - Taberna Asiática

Av. de Roma, 100, Alvalade, Lisboa



Horário 12h30-15h30 e 19h30-23h

(6.ª até 24h; sáb., 12h30-24h; dom., 12h30-23h)

Preço médio €25

"O que me fez apaixonar pelo projecto foi ouvir este senhor dizer que não quer nada com saqués ou coisas convencionais e que vamos descobrir sabores típicos", diz aoo bartender Vasco Martins. O "senhor" a que Vasco se referia era António Oliveira Querido, um dos proprietários do Seame Group que acaba de abrir na Avenida de Roma, Lisboa, um restaurante chamado Soão - Taberna Asiática.Por aí já dá para perceber que o primeiro restaurante do grupo a não se dedicar ao mar (além do Sea Me, no Chiado, também a cadeia Prego na Peixaria lhe pertence) vem abraçar um conceito em voga, que é o da comida pan-asiática. O que significa que o Soão - nome que se dá ao vento que vem do Oriente - é um ponto de confluência de phos, dim sums, sushis, baos e caris, com pratos a custar entre €7 (as asas de frango crocantes com molho coreano) e €35 (bife wagyy grelhado). No meio aparece o pad thai kung, clássico do receituário tailandês (€16).O responsável pela comida é Luís Cardoso, que passou pelo Aya, onde ganhou calo na gastronomia japonesa. Quanto às outras, foram buscar inspiração "à raiz", conta. "Fizemos uma viagem de 11 dias pela Coreia, Japão, China, Tailândia... Almoçávamos e jantávamos duas vezes, provámos comida de rua, coisas estranhas que nem sabíamos o que eram…", diz.