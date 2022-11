Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A propósito da 13ª edição do Misty Fest, Lisa Gerrard & Jules Maxwell, dos Dead Can Dance, vão atuar este sábado, dia 19 de novembro, no Auditório de Espinho. O concerto, apontado para as 21h30, marca o início da digressão de Burn, álbum lançado pelo duo em 2021, que em Portugal passará também por Lisboa (21 nov.), Porto (23 nov.), Guarda (25 nov.), Figueira da Foz (27 nov.), Braga (29 nov.) e Portalegre (30 nov.). Os espetáculos incorporam os sete filmes de David Daniels, Jacob Chelkowski e Michal Sosna que foram encomendados para acompanhar o álbum e incluem excertos dos álbuns ambientais a solo de Jules Maxwell. No mesmo dia, o Theatro Circo, em Braga, recebe Edu Lobo e Mônica Salmaso, num espetáculo que será uma viagem por grandes clássicos da música brasileira (21h30, €30). No domingo, 20 de novembro, Edu Lobo e Mônica Salmaso atuarão no Auditório de Espinho (21h30, €12). O espetáculo estará também no Porto (21 nov.) e em Lisboa (22 nov.).



Edu Lobo e Mônica Salmaso